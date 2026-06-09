«Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση» στον δήμο Αθηναίων
«Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση» στον δήμο Αθηναίων
Ο καλοκαιρινός ελεύθερος χρόνος μεταμορφώνεται σε εργαστήρι μάθησης και δημιουργίας για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών
Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, διοργανώνει και φέτος το πρόγραμμα «Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση» για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών (γεννημένα 2014 – 2020), που θα πραγματοποιηθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου 2026 στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης σε πέντε γειτονιές της πόλης, με ελεύθερη συμμετοχή.
Τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Αγίου Παύλου, Βαφειοχωρίου, Κάτω Πετραλώνων, Ευελπίδων και Σεπολίων υποδέχονται τα παιδιά της πόλης για να ζήσουν μία συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία αξιοποιώντας ποιοτικά, δημιουργικά και διασκεδαστικά το ελεύθερό τους χρόνο, μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν την ελεύθερη έκφραση και τη μάθηση.
Το πρόγραμμα της Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης θα περιλαμβάνει ομαδικά παιδαγωγικά παιχνίδια, παιχνίδια γνώσεων και επίλυσης γρίφων, μουσικοκινητική αγωγή και χορό, χορευτικά και θεατρικά παιχνίδια, κουκλοθέατρο, εργαστήριο εκπαιδευτικής ρομποτικής, μουσική παιδεία, ομάδες μοντέρνων και παραδοσιακών χορών, ζωγραφική, καλοκαιρινές χειροτεχνίες και επιτραπέζια παιχνίδια. Στόχος είναι τα παιδιά μέσα σε ένα ασφαλές, χαρούμενο και δημιουργικό περιβάλλον να περάσουν ένα αξέχαστο καλοκαίρι γεμάτο μοναδικές εμπειρίες και νέους φίλους.
Η προσέλευση των παιδιών με την παρουσία γονέα/κηδεμόνα θα γίνεται από 08:00 έως και 08:45, ενώ το πρόγραμμα δραστηριοτήτων θα πραγματοποιείται από 09:00 έως και 14:00. Η αποχώρηση των παιδιών με τη συνοδεία γονέα/κηδεμόνα θα γίνεται σταδιακά από 14:00 έως και 15:00.
Αναλυτικά οι περίοδοι στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης:
1η περίοδος: 16 - 19 Ιουνίου 2026
2η περίοδος: 22 - 26 Ιουνίου 2026
3η περίοδος: 29 Ιουνίου - 03 Ιουλίου 2026
4η περίοδος: 06 - 10 Ιουλίου 2026
5η περίοδος: 13 - 17 Ιουλίου 2026
*Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά περίοδο σε κάθε Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης είναι 20 παιδιά.
Πληροφορίες - εγγραφές
Οι εγγραφές ξεκίνησαν και γίνονται δια ζώσης στην γραμματεία των Κέντρων Δημιουργικής Μάθησης με σειρά προτεραιότητας, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00 - 19:00, ενώ απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
*Κάθε παιδί μπορεί να εγγράφεται για μία περίοδο, ενώ υπάρχει δυνατότητα επανεγγραφής του σε περισσότερες περιόδους, εφόσον προκύψουν κενές θέσεις.
Τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Αγίου Παύλου, Βαφειοχωρίου, Κάτω Πετραλώνων, Ευελπίδων και Σεπολίων υποδέχονται τα παιδιά της πόλης για να ζήσουν μία συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία αξιοποιώντας ποιοτικά, δημιουργικά και διασκεδαστικά το ελεύθερό τους χρόνο, μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν την ελεύθερη έκφραση και τη μάθηση.
Το πρόγραμμα της Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης θα περιλαμβάνει ομαδικά παιδαγωγικά παιχνίδια, παιχνίδια γνώσεων και επίλυσης γρίφων, μουσικοκινητική αγωγή και χορό, χορευτικά και θεατρικά παιχνίδια, κουκλοθέατρο, εργαστήριο εκπαιδευτικής ρομποτικής, μουσική παιδεία, ομάδες μοντέρνων και παραδοσιακών χορών, ζωγραφική, καλοκαιρινές χειροτεχνίες και επιτραπέζια παιχνίδια. Στόχος είναι τα παιδιά μέσα σε ένα ασφαλές, χαρούμενο και δημιουργικό περιβάλλον να περάσουν ένα αξέχαστο καλοκαίρι γεμάτο μοναδικές εμπειρίες και νέους φίλους.
Η προσέλευση των παιδιών με την παρουσία γονέα/κηδεμόνα θα γίνεται από 08:00 έως και 08:45, ενώ το πρόγραμμα δραστηριοτήτων θα πραγματοποιείται από 09:00 έως και 14:00. Η αποχώρηση των παιδιών με τη συνοδεία γονέα/κηδεμόνα θα γίνεται σταδιακά από 14:00 έως και 15:00.
Αναλυτικά οι περίοδοι στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης:
1η περίοδος: 16 - 19 Ιουνίου 2026
2η περίοδος: 22 - 26 Ιουνίου 2026
3η περίοδος: 29 Ιουνίου - 03 Ιουλίου 2026
4η περίοδος: 06 - 10 Ιουλίου 2026
5η περίοδος: 13 - 17 Ιουλίου 2026
*Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά περίοδο σε κάθε Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης είναι 20 παιδιά.
Πληροφορίες - εγγραφές
Οι εγγραφές ξεκίνησαν και γίνονται δια ζώσης στην γραμματεία των Κέντρων Δημιουργικής Μάθησης με σειρά προτεραιότητας, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00 - 19:00, ενώ απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
*Κάθε παιδί μπορεί να εγγράφεται για μία περίοδο, ενώ υπάρχει δυνατότητα επανεγγραφής του σε περισσότερες περιόδους, εφόσον προκύψουν κενές θέσεις.
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Αγίου Παύλου Δήμου Αθηναίων: Αγίου Παύλου 20-22, Σταθμός Λαρίσης, τηλ.: 210-3412183
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων Δήμου Αθηναίων: Ευελπίδων 18, Κυψέλη, τηλ.: 210-8840520
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Κάτω Πετραλώνων: Αθηνοδώρου 61, τηλ.: 210-3422642
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Βαφειοχωρίου Δήμου Αθηναίων: Βαφειοχωρίου & Καρολίδου 2, τηλ.: 210-6427770
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Σεπολίων Δήμου Αθηναίων: Λαμπόβου 4, τηλ.: 210-5130854
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων Δήμου Αθηναίων: Ευελπίδων 18, Κυψέλη, τηλ.: 210-8840520
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Κάτω Πετραλώνων: Αθηνοδώρου 61, τηλ.: 210-3422642
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Βαφειοχωρίου Δήμου Αθηναίων: Βαφειοχωρίου & Καρολίδου 2, τηλ.: 210-6427770
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Σεπολίων Δήμου Αθηναίων: Λαμπόβου 4, τηλ.: 210-5130854
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