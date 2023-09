Τι αναζήτησαν τα παιδιά στο διαδίκτυο φέτος το καλοκαίρι -Tι ισχύει για την Ελλάδα

Κλείσιμο

Μια νέα μελέτη τουανέδειξε το περιεχόμενο του YouTube που επικράτησε στις προτιμήσεις των παιδιών κατά το διάστημα Ιούνιος - Αύγουστος 2023. Η σειρά κινουμένων σχεδίων Skibidi Toilet αναδείχθηκε ως η πιο δημοφιλής τάση.Το Lacey's Flash Games αναζητήθηκε περισσότερο στην κατηγορία των παιχνιδιών. Όσο για τις ταινίες, οι κινέζικες δραματικές ταινίες We Fall in Love και Love Forever Young συγκέντρωσαν τις περισσότερες προβολές.Κατά μέσο όρο, το 61% των παιδιών αποκτούν τις πρώτες τους ψηφιακές συσκευές μεταξύ 8 και 12 ετών, μερικές φορές ακόμα νωρίτερα. Τα παιδιά εξερευνούν τον κυβερνοχώρο, κάνουν φίλους, παίζουν παιχνίδια, παρακολουθούν ταινίες και συσσωρεύουν γνώσεις.Η Kaspersky εξέτασε τις διαδικτυακές αναζητήσεις των παιδιών για να καταλάβει τι τράβηξε την προσοχή τους αυτό το καλοκαίρι. Η ανάλυση βασίζεται σε ανώνυμα δεδομένα, τα οποία παρέχονται εθελοντικά από χρήστες του Kaspersky Safe Kids: τα ερωτήματα αναζήτησης και οι πιο δημοφιλείς εγκατεστημένες εφαρμογές Android.Φέτος το καλοκαίρι, οι 3 εφαρμογές για συσκευές Android που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από τα παιδιά ήταν το YouTube (30%), το TikTok (17%) και το WhatsApp (15%). Το Instagram κατέλαβε την τέταρτη θέση (9%). Είναι ενδιαφέρον ότι το YouTube kids δεν έχει σημαντική απήχηση μεταξύ των παιδιών καταγράφοντας μόνο 2,5%.Αντίστοιχη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το δείγμα από την Ελλάδα, με το Youtube να είναι η εφαρμογή που χρησιμοποιούν τα παιδιά περισσότερο με ποσοστό 30%. Το TikTok έρχεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 21%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το Instagram με ποσοστό 14,85%. Ακολουθεί το Chrome (7%) και το Roblox (5%), με το Youtube Kids να διακρίνεται από εξίσου χαμηλή διείσδυση στον παιδικό πληθυσμό, με μόλις το 1,6% των εγκαταστάσεων να αφορά τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.Όσον αφορά το YouTube, το περιεχόμενο που αναζητήθηκε περισσότερο μεταξύ των παιδιών ήταν κανάλια και vloggers των οποίων τα βίντεο έχουν περιεχόμενο ψυχαγωγίας, lifestyle ή προκλήσεις (21%). Η ταξινόμηση «άλλο» στην οποία, συνήθως, περιλαμβάνονται memes και άλλου τύπου μη ταξινομήσιμες ιστορίες, κατέγραψε 21%. Οι gaming bloggers βρέθηκαν στην 3η θέση αντιπροσωπεύοντας το 15% των αναζητήσεων. Πρόσθετες κατηγορίες στην κορυφή της λίστας ήταν κατηγορίες όπως μουσική (13%), ταινίες, κινούμενα σχέδια, τηλεοπτικές εκπομπές (12%) και παιχνίδια (9%).Το Skibidi Toilet ήταν ένα από τα μεγαλύτερα trends του καλοκαιριού. Αυτό είναι μια σειρά κινουμένων σχεδίων που φιλοξενείται στο YouTube Shorts και δημιουργήθηκε από τον Γεωργιανό influencer «DaFuq!?Boom!». Ξεκίνησε με σύντομα βίντεο που αποτελούνται από αφηρημένα καρέ, στα οποία ο κύριος χαρακτήρας παίρνει τη μορφή ενός κεφαλιού που σέρνεται έξω από την τουαλέτα, σε έναν συνδυασμό του "Dom Dom Yes Yes" του Biser King και του "Give it to me" του Timbaland. Τώρα έχει μετατραπεί σε μια σειρά βίντεο με το δικό του στυλ, τη δική του πλοκή καθώς και αυτόνομους χαρακτήρες. Το Scibidi Toilet αντιπροσωπεύει σχεδόν το 9% των TOP-1000 αιτημάτων αναζήτησης στο YouTube.