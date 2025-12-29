Τα εργαστήρια του Ιανουαρίου 2026 στο Μουσείο Πειραμάτων
Τα εργαστήρια του Ιανουαρίου 2026 στο Μουσείο Πειραμάτων
Το Μουσείο Πειραμάτων υποδέχεται το 2026 με τα αγαπημένα κυριακάτικα εργαστήρια των μικρών επιστημόνων
Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου οι επιστήμες γίνονται παιχνίδι και τα πειράματα φέρνουν τη χαρά της ανακάλυψης στους μικρούς επιστήμονες 7 ετών και άνω, αλλά και τους πολύ μικρούς επιστήμονες 4 έως 6 ετών, που πειραματίζονται μαζί με τους γονείς τους. Για τους πιο μεγάλους μας επιστήμονες 8-12 ετών το Μουσείο Πειραμάτων Αγίου Δημητρίου διαθέτει το πρώτο Science Escape Room με πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Το σενάριο μυστηρίου και γνώσης “Thomas Edison Edition”, μέσα στο ρεαλιστικό σκηνικό του σπιτιού του μικρού Θωμά, μάς καλεί να απαντήσουμε στο κρίσιμο ερώτημα: «Τελικά, επιστήμονας γεννιέσαι ή γίνεσαι;».
Ανακαλύψτε το πρόγραμμα δραστηριοτήτων μας και γεμίστε δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο των μικρών μας φίλων, μέσα από τα κυριακάτικα εργαστήρια του Μουσείου Πειραμάτων.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΣ
Junior Science για παιδιά 4-6 ετών με ενήλικο συνοδό
Τι μπορεί να κάνει κάποιος με ξύδι, νερό, πατάτες, κρεμμύδια, αλάτι και άλλα υλικά από την κουζίνα της μαμάς; Δε θα βρείτε την απάντηση σε βιβλία μαγειρικής, γιατί μπορεί να κάνει τα καλύτερα σπιτικά… πειράματα! Αυτά που μαθαίνουμε στο Μουσείο Πειραμάτων και τα κάνουμε ξανά και ξανά στο σπίτι μας, γιατί κάθε κουζίνα μπορεί να γίνει το καλύτερο εργαστήριο!
Ώρες διεξαγωγής Junior Science: 11.00-12.00 & 12.30-13.30
Κόστος συμμετοχής: 12€/1 παιδί με 1 ενήλικα και 18€/2 παιδιά με 1 ενήλικα ή 1 παιδί με 2 ενήλικες
ΟΠΤΙΚΗ – ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ
για παιδιά 7-11 ετών
Τι είναι το φως, κύμα ή σωματίδια; Η ερώτηση που δίχαζε για χρόνια τους επιστήμονες γίνεται αφορμή για ένα παιχνίδι με το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Η συνέχεια αποδεικνύεται ακόμα πιο συναρπαστική με πειράματα μέσα στο σκοτάδι! Ιδιότητες του φωτός, ανάκλαση, ολική ανάκλαση, απορρόφηση, σκέδαση και άλλα φαινόμενα ζωντανεύουν μέσα από τα πειράματα. Βλέπουμε το λευκό φως να αναλύεται στα χρώματα του ουράνιου τόξου, αλλά και να συντίθεται από αυτά, ενώ στη συνέχεια συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί μας δείχνουν τις ιδιότητές τους. Δε θα μπορούσαμε όμως να παραλείψουμε τις οπτικές ίνες, τα laser, τα αόρατα υλικά, τα υγρά που εκπέμπουν φως και μας κάνουν να μην πιστεύουμε στα μάτια μας!
Ώρες διεξαγωγής: 12.15-13.30
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
THE SCIENCE ESCAPE ROOM – THOMAS EDISON EDITION: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ Ή ΓΙΝΕΣΑΙ;
για παιδιά 8-12 ετών
Οι μικροί μας φίλοι πρέπει να βοηθήσουν τον νεαρό Θωμά να ανακαλύψει εάν είναι ή όχι απόγονος του Thomas Edison! Εξασκούν την παρατηρητικότητά τους, αξιοποιούν τις γνώσεις τους, κερδίζουν νέες μέσα από πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας και τελικά φθάνουν στην αλήθεια!
Έχει όμως πλέον τόση σημασία η αλήθεια; Ο Θωμάς, με τη συνδρομή των συμμετεχόντων, λύνει γρίφους, ολοκληρώνει πειράματα και τελικά αποδεικνύει ότι, είτε είναι, είτε δεν είναι απόγονος του Thomas Edison, μπορεί να γίνει ένας επιτυχημένος επιστήμονας!
Η δραστηριότητα έχει ψυχαγωγικό, αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι σχεδιασμένη με τα χαρακτηριστικά δράσης ενός escape room, χωρίς όμως το άγχος της εξόδου από οποιονδήποτε κλειστό χώρο. Για λόγους ασφαλείας, κατά τη συμμετοχή των παιδιών υπάρχει διαρκής παρουσία και επίβλεψη από εκπαιδευτικό του Μουσείου Πειραμάτων, με τη φυσική του παρουσία εντός του χώρου και όχι από μακριά μέσω κάμερας.
Αριθμός συμμετεχόντων: έως 15 άτομα
Ώρες διεξαγωγής (8-12 ετών χωρίς την παρουσία ενήλικου συνοδού): 11.00-12.00
Κόστος συμμετοχής: 12€/άτομο και 10€/άτομο, για αδέλφια ή φίλους.
Απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσης (τηλεφωνικά 08.30-14.00 ή στο mouseiopeiramaton@gmail.com).
Σε όλα τα προγράμματα, εκτός των Junior Science (4-6 ετών), οι γονείς και οι συνοδοί δεν παραβρίσκονται στην αίθουσα όπου πραγματοποιείται το εργαστήριο.
Παρακαλούμε ελέγχετε το πρόγραμμα εκδηλώσεων, για πιθανές έκτακτες αλλαγές, οι οποίες ανακοινώνονται εγκαίρως στην ιστοσελίδα μας.
Χώρος διεξαγωγής: Μουσείο Πειραμάτων Αγίου Δημητρίου, Θάλειας 3, 17343, Άγιος Δημήτριος – 350 μέτρα (5΄ περπάτημα) από τη στάση μετρό “Άγιος Δημήτριος – Αλέξανδρος Παναγούλης”, πλησίον του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Λεωφ. Βουλιαγμένης 260), 120 μέτρα ( 2΄ περπάτημα) από τη στάση λεωφορείου “Παναγίτσα”.
Δάφνη Φιλιππάκη
Βιολόγος, ΒSc
info@mouseiopeiramaton.gr
mouseiopeiramaton@gmail.com
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
