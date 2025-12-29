Τα εργαστήρια του Ιανουαρίου 2026 στο Μουσείο Πειραμάτων

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου οι επιστήμες γίνονται παιχνίδι και τα πειράματα φέρνουν τη χαρά της ανακάλυψης στους μικρούς επιστήμονες 7 ετών και άνω, αλλά και τους πολύ μικρούς επιστήμονες 4 έως 6 ετών, που πειραματίζονται μαζί με τους γονείς τους. Για τους πιο μεγάλους μας επιστήμονες 8-12 ετών το Μουσείο Πειραμάτων Αγίου Δημητρίου διαθέτει το πρώτο Science Escape Room με πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Το σενάριο μυστηρίου και γνώσης “Thomas Edison Edition”, μέσα στο ρεαλιστικό σκηνικό του σπιτιού του μικρού Θωμά, μάς καλεί να απαντήσουμε στο κρίσιμο ερώτημα: «Τελικά, επιστήμονας γεννιέσαι ή γίνεσαι;».Ανακαλύψτε το πρόγραμμα δραστηριοτήτων μας και γεμίστε δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο των μικρών μας φίλων, μέσα από τα κυριακάτικα εργαστήρια του Μουσείου Πειραμάτων.Junior Science για παιδιά 4-6 ετών με ενήλικο συνοδόΤι μπορεί να κάνει κάποιος με ξύδι, νερό, πατάτες, κρεμμύδια, αλάτι και άλλα υλικά από την κουζίνα της μαμάς; Δε θα βρείτε την απάντηση σε βιβλία μαγειρικής, γιατί μπορεί να κάνει τα καλύτερα σπιτικά… πειράματα! Αυτά που μαθαίνουμε στο Μουσείο Πειραμάτων και τα κάνουμε ξανά και ξανά στο σπίτι μας, γιατί κάθε κουζίνα μπορεί να γίνει το καλύτερο εργαστήριο!Ώρες διεξαγωγής Junior Science: 11.00-12.00 & 12.30-13.30Κόστος συμμετοχής: 12€/1 παιδί με 1 ενήλικα και 18€/2 παιδιά με 1 ενήλικα ή 1 παιδί με 2 ενήλικεςγια παιδιά 7-11 ετώνΤι είναι το φως, κύμα ή σωματίδια; Η ερώτηση που δίχαζε για χρόνια τους επιστήμονες γίνεται αφορμή για ένα παιχνίδι με το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Η συνέχεια αποδεικνύεται ακόμα πιο συναρπαστική με πειράματα μέσα στο σκοτάδι! Ιδιότητες του φωτός, ανάκλαση, ολική ανάκλαση, απορρόφηση, σκέδαση και άλλα φαινόμενα ζωντανεύουν μέσα από τα πειράματα. Βλέπουμε το λευκό φως να αναλύεται στα χρώματα του ουράνιου τόξου, αλλά και να συντίθεται από αυτά, ενώ στη συνέχεια συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί μας δείχνουν τις ιδιότητές τους. Δε θα μπορούσαμε όμως να παραλείψουμε τις οπτικές ίνες, τα laser, τα αόρατα υλικά, τα υγρά που εκπέμπουν φως και μας κάνουν να μην πιστεύουμε στα μάτια μας!Ώρες διεξαγωγής: 12.15-13.30