Κάθε 20 ώρες μια ευχή παιδιού που νοσεί σοβαρά εκπληρώνεται από το Make-A-Wish Ελλάδος
Κάθε 20 ώρες μια ευχή παιδιού που νοσεί σοβαρά εκπληρώνεται από το Make-A-Wish Ελλάδος
Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια δύναμης και προσφοράς στα παιδιά που νοσούν σοβαρά
Το 2025, ο οργανισμός εκπλήρωσε 415 ευχές παιδιών, αφήνοντας ένα ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα σε όλη τη χώρα. Τη χρονιά που πέρασε, περισσότεροι από 600 εθελοντές συμμετείχαν στις δράσεις του οργανισμού. Μέσα από χιλιάδες ώρες εθελοντικής προσφοράς, το Make-A-Wish Ελλάδος υποστήριξε περισσότερα από 2.075 άμεσα ωφελούμενα παιδιά και οικογένειες σε 48 νομούς σε όλη την Ελλάδα, ενώ το 30% των παιδιών ήρθε σε επαφή με τον οργανισμό μέσα στους πρώτους έξι μήνες από τη διάγνωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης. Το έργο αυτό υλοποιήθηκε με τη στήριξη μιας μεγάλης και ενεργής κοινότητας εθελοντών, δωρητών, εταιρικών συνεργατών και υποστηρικτών.
«Κάθε ευχή που εκπληρώνεται έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού.» δηλώνει η Ελένη Κωνσταντινίδη, Πρόεδρος του οργανισμού. «Στην Ελλάδα καταγράφονται περισσότερες από 800 νέες διαγνώσεις παιδιών με σοβαρές ασθένειες κάθε χρόνο και στόχος μας είναι να προσαρμόζουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους στο έργο μας, ώστε να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε κάθε ευχή που φτάνει στον οργανισμό. Σήμερα έχουμε φτάσει στο 44% πληθυσμιακής κάλυψης, με τη στήριξη των δωρητών και των εθελοντών μας, στους οποίους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε κάθε δωμάτιο νοσοκομείου, σε κάθε παιδί που περιμένει την εκπλήρωση της ευχής του.»
Το 2026 σηματοδοτεί μια επετειακή χρονιά για τον οργανισμό, που συμπληρώνει 30 χρόνια γεμάτα ευχές. Μια χρονιά γιορτής, αναστοχασμού και ευγνωμοσύνης προς όλους όσοι στάθηκαν διαχρονικά δίπλα στα παιδιά του Make-A-Wish Ελλάδος.
Το επετειακό αυτό έτος θα κορυφωθεί με ένα εορταστικό διήμερο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στις 26 και 27 Απριλίου 2026.
Το Make-A-Wish Ελλάδος συνεχίζει με συνέπεια την αποστολή του, χαρίζοντας δύναμη στα παιδιά που τη χρειάζονται περισσότερο, μέσα από την εκπλήρωση της βαθύτερης επιθυμίας τους. Κάθε ευχή αποτελεί μια εμπειρία ζωής και μπορεί να γίνει ο λόγος να πιστέψει ένα παιδί ότι όλα μπορούν να συμβούν. Ακόμη και το πιο σπουδαίο, να γίνει καλά.
Μάθετε περισσότερα για τον οργανισμό στο https://makeawish.gr/
«Κάθε ευχή που εκπληρώνεται έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού.» δηλώνει η Ελένη Κωνσταντινίδη, Πρόεδρος του οργανισμού. «Στην Ελλάδα καταγράφονται περισσότερες από 800 νέες διαγνώσεις παιδιών με σοβαρές ασθένειες κάθε χρόνο και στόχος μας είναι να προσαρμόζουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους στο έργο μας, ώστε να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε κάθε ευχή που φτάνει στον οργανισμό. Σήμερα έχουμε φτάσει στο 44% πληθυσμιακής κάλυψης, με τη στήριξη των δωρητών και των εθελοντών μας, στους οποίους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε κάθε δωμάτιο νοσοκομείου, σε κάθε παιδί που περιμένει την εκπλήρωση της ευχής του.»
Το 2026 σηματοδοτεί μια επετειακή χρονιά για τον οργανισμό, που συμπληρώνει 30 χρόνια γεμάτα ευχές. Μια χρονιά γιορτής, αναστοχασμού και ευγνωμοσύνης προς όλους όσοι στάθηκαν διαχρονικά δίπλα στα παιδιά του Make-A-Wish Ελλάδος.
Το επετειακό αυτό έτος θα κορυφωθεί με ένα εορταστικό διήμερο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στις 26 και 27 Απριλίου 2026.
Το Make-A-Wish Ελλάδος συνεχίζει με συνέπεια την αποστολή του, χαρίζοντας δύναμη στα παιδιά που τη χρειάζονται περισσότερο, μέσα από την εκπλήρωση της βαθύτερης επιθυμίας τους. Κάθε ευχή αποτελεί μια εμπειρία ζωής και μπορεί να γίνει ο λόγος να πιστέψει ένα παιδί ότι όλα μπορούν να συμβούν. Ακόμη και το πιο σπουδαίο, να γίνει καλά.
Μάθετε περισσότερα για τον οργανισμό στο https://makeawish.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα