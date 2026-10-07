ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: 56 χρόνια αξιοπιστίας, τεχνογνωσίας και εξέλιξης με το βλέμμα στο μέλλον
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: 56 χρόνια αξιοπιστίας, τεχνογνωσίας και εξέλιξης με το βλέμμα στο μέλλον
Συνέντευξη του Ιωάννη Λαπατά, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ατλαντικής Ένωσης.
Η Ατλαντική Ένωση είναι ο ονομαστικός χορηγός της AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η παρουσία;
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