Δοκιμάζουμε το Audi Q3 Sportback 1.5 TFSI Hybrid - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το Audi Q3 Sportback 1.5 TFSI Hybrid - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Όταν μιλάμε για premium μοντέλα, δεν είναι το όνειρο όλων μεγάλοι κινητήρες και πολλά «φρου-φρου και αρώματα». Πάρτε για παράδειγμα το καινούργιο Q3 Sportback με το εισαγωγικό σύνολο των 1.500 κυβικών.

Δοκιμάζουμε το Audi Q3 Sportback 1.5 TFSI Hybrid - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Ένα πιο χαλαρό Σαββατοκύριακο με ένα premium κουπέ SUV αρκεί, για να καταλάβεις πόσοι ονειρεύονται να ζήσουν αυτό που εσύ θεωρείς συνηθισμένο.

Λίγο-πολύ όλοι οι άνθρωποι του χώρου μας το έχουν βιώσει, αλλά με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες premium μάρκες στον κόσμο, μαζί με ένα από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της στη νεότερη εκδοχή του, σε κάνουν να συνειδητοποιείς περισσότερο πόσο τυχερός είσαι.

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