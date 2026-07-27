Πότε έρχεται στην Ελλάδα η νέα BMW X5 με το υδρογόνο;
NEWSAUTO.GR

Πότε έρχεται στην Ελλάδα η νέα BMW X5 με το υδρογόνο;

Από τις δοκιμές στην… παραγωγή περνά η BMW το υδρογόνο. Σε δύο χρόνια θα δούμε το iX5 ακόμα και στους ελληνικούς δρόμους.

Πότε έρχεται στην Ελλάδα η νέα BMW X5 με το υδρογόνο;
UPD:
Η BMW ετοιμάζεται να κάνει ένα ακόμα βήμα στο μέλλον, αυτή τη φορά με το iX5 Hydrogen το οποίο θα αποτελέσει από το 2028 το πρώτο μοντέλο υδρογόνου παραγωγής στην ιστορία της.

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