Formula 1 GP Ουγγαρίας: Η μεγάλη επιστροφή (+video)
Formula 1 GP Ουγγαρίας: Η μεγάλη επιστροφή (+video)
Ο Λάντο Νόρις και η McLaren ήταν ο ταχύτερος συνδυασμός στην Ουγγαρία και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη έπειτα από έναν επεισοδιακό αγώνα.
UPD:
Χάος προκλήθηκε από το σύστημα ειδοποίησης των οδηγών στα κόκπιτ για τις σημαίες.
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