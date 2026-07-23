Κινεζικό fastback με 1.210 ίππους θέλει να κατατροπώσει τους Γερμανούς

Η Denza συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την επέκτασή της στην ευρωπαϊκή αγορά, παρουσιάζοντας στην Κίνα το νέο Z9S, ένα αμιγώς ηλεκτρικό σεντάν που βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το Z9GT.