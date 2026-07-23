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Κινεζικό fastback με 1.210 ίππους θέλει να κατατροπώσει τους Γερμανούς
NEWSAUTO.GR

Κινεζικό fastback με 1.210 ίππους θέλει να κατατροπώσει τους Γερμανούς

Η premium μάρκα του Ομίλου BYD έχει ένα καινούριο, πλήρως ηλεκτρικό fastback με ισχύ έως 1.210 ίππους και σκοπεύει να το λανσάρει στην Ευρώπη.

Κινεζικό fastback με 1.210 ίππους θέλει να κατατροπώσει τους Γερμανούς
Η Denza συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την επέκτασή της στην ευρωπαϊκή αγορά, παρουσιάζοντας στην Κίνα το νέο Z9S, ένα αμιγώς ηλεκτρικό σεντάν που βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το Z9GT.

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