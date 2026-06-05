ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Ο Πολυχρόνης με το αντιSmart, ο Γιάννης στον Βοτανικό και οι έντονες κινητικότητες

Kάτι πολύ ενδιαφέρον φαίνεται πως ψήνεται στην αγορά. Μαθαίνω για συνάντηση Συγγελίδη με FMS, κατά την οποία συζητήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες μιας συνεργασίας που, εφόσον οριστικοποιηθεί, μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην κατηγορία της αστικής ηλεκτροκίνησης.