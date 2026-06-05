F1 GP Μονακό: Η μεγάλη ευκαιρία της Ferrari
F1 GP Μονακό: Η μεγάλη ευκαιρία της Ferrari
Ο 6ος αγώνας της σεζόν διεξάγεται στο μαγευτικό πριγκιπάτο του Μονακό. Και η Ferrari έχει την πρώτη της ευκαιρία για νίκη φέτος. Αλλά η McLaren -η οποία συμπληρώνει 1.000 GP- θα είναι κοντά.
Η ιδιαίτερη διαδρομή του σιρκουί στο Μονακό αναμένεται να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της φετινής SF-26 και να καλύψει αρκετά από τα μειονεκτήματά της.
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