Στέλνουν βαριά πρόστιμα σε 400.000 οδηγούς
Ένας στους πολλούς που βγάζει το αυτοκίνητό του καθημερινά στον δρόμο κινείται παράνομα. Αυτή είναι, σε απλά λόγια, η εικόνα που αποκαλύπτουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία του κράτους για την κατάσταση στο ελληνικό οδικό δίκτυο.
Πάνω από 400.000 οχήματα κυκλοφορούν σήμερα χωρίς ασφάλιση ή χωρίς να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας τους, και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί καθώς ολοκληρώνονται οι επόμενοι κύκλοι ηλεκτρονικών ελέγχων.
Τα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος,. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι έχουν ήδη αποσταλεί ειδοποιητήρια σε 400.000 ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν είχαν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας του 2025 ή κυκλοφορούσαν ανασφάλιστοι, ενώ τα αντίστοιχα πρόστιμα ανέρχονται συνολικά σε 110 εκατομμύρια ευρώ. Και τόνισε ιδιαίτερα ότι πρόκειται...
