ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Οι ταμπέλες, η εξήγηση, ο κόσμος μας και ο Σταμάτης

• Η αγορά μπαίνει σε πασχαλινό τέμπο, τουλάχιστον σε επίπεδο στελεχών, τηλεφώνων, ραντεβού και εκείνης της γνώριμης εποχικής χαλάρωσης που μας πιάνει κάθε χρόνο λίγο πριν τις γιορτές. Μόνο που κάτω από αυτή τη πασχαλινή… ραστώνη, κάτι κινείται. Και κινείται σοβαρά.

• Στις εκθέσεις υπάρχει παλμός, στις αντιπροσωπείες υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα, στις βιτρίνες υπάρχει περισσότερη περιέργεια, ενώ ο κόσμος δείχνει ότι, παρά το βαρύ διεθνές κλίμα, θέλει να βγει, να δει, να αγγίξει προϊόν, να μιλήσει, να συγκρίνει, να ονειρευτεί την επόμενη αγορά του.

• Αυτό φαίνεται καθαρά και στην Έκθεση Μοτοσικλέτας. Οι πρώτες δύο ημέρες έστειλαν ένα μήνυμα που ο κλάδος όφειλε να ακούσει προσεκτικά. Παρά τις πολύ κακές καιρικές συνθήκες, η προσέλευση ήταν εντυπωσιακή. Και όταν βλέπεις τόσο κόσμο να περνά την πόρτα μιας έκθεσης του χώρου μας, δεν αναφερόμαστε απλώς σε μια καλή διοργάνωση. Βλέπεις ανάγκη. Βλέπεις ενδιαφέρον. Βλέπεις ότι το κοινό δεν έχει γυρίσει την πλάτη του ούτε στο αυτοκίνητο ούτε στη μοτοσικλέτα. Το αντίθετο. Περιμένει αφορμές για να έρθει πιο κοντά.

• Εδώ βρίσκεται και όλη η ουσία. Οι εταιρείες που θα επενδύσουν φέτος στην εξωστρέφεια, θα βγουν κερδισμένες. Οι τυχεροί που θα δώσουν το «παρών» στην AUTO ATHINA 2026 τον Οκτώβριο θα βρουν απέναντί τους κοινό διψασμένο. Το ίδιο και στα μεταχειρισμένα και όσοι θα συμμετάσχουν στην Used Car Expo. Οι εκθέσεις δεν είναι πια απλώς ημερομηνίες στο ημερολόγιο. Γίνονται ξανά σημεία συνάντησης αγοράς και κοινού. Γίνονται τόπος εμπορικής επαφής, τόπος εικόνας, τόπος επιβεβαίωσης ότι μια μάρκα είναι ζωντανή, παρούσα και έτοιμη να κοιτάξει τον πελάτη στα μάτια.

• Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για όσους συνεχίζουν να νομίζουν ότι η σχέση με το κοινό χτίζεται από απόσταση, πίσω από οθόνες, με εύκολες ψηφιακές παγίδες, με δήθεν θόρυβο και με τα γνωστά κόλπα του «ψαρέματος». Η εποχή αυτή έχει αρχίσει να ξεθωριάζει. Ο κόσμος θέλει να σε βλέπει μπροστά του. Θέλει να νιώθει ότι είσαι εκεί. Όχι μόνο όταν έχεις να πουλήσεις κάτι, αλλά όταν έχεις να του προσφέρεις εμπειρία, επαφή, συμμετοχή, αξιοπιστία.

• Αυτό ακριβώς είναι που κάνει τη διαφορά όταν ένα μέσο ενημέρωσης αποφασίζει να βγει και να σταθεί μέσα στον εκθεσιακό χώρο, ανάμεσα στον κόσμο. Όχι από μακριά. Όχι θεωρητικά. Εκεί που χτυπά η καρδιά της αγοράς. Το newsauto και το newsmoto το κάνει ξανά και αυτό δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε διακοσμητικό. Είναι στάση. Είναι φιλοσοφία.

• Ήταν μπροστά στο κοινό στην Auto Athina. Ήταν μπροστά στο κοινό στην Auto Thessaloniki. Είναι τώρα μέσα στην Έκθεση Μοτοσικλέτας. Ηταν χορηγός στην ταινία Formula 1 του Μπράντ Πίτ. Και θα είναι ξανά εκεί όπου υπάρχει ζωή, παλμός και πραγματικός αναγνώστης. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να χτίζεις σχέση με διάρκεια.

• Η αγορά, ζει μια περίοδο που θέλει προσεκτικό διάβασμα. Από τη μία υπάρχει κόπωση, αναμονή, διεθνής αβεβαιότητα και εκείνη η γνώριμη επιφυλακτικότητα που αφήνει κάθε γεωπολιτική κρίση. Από την άλλη, υπάρχει και μια ξεκάθαρη ανάγκη επιστροφής στην κανονικότητα της κατανάλωσης, της παρουσίας, της φυσικής εμπειρίας. Ο κόσμος δεν κλείστηκε σπίτι. Βγήκε. Πήγε στην έκθεση. Ρώτησε. Κοίταξε. Συμμετείχε. Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι σήμα αγοράς.

• Όποιος το διαβάσει σωστά, θα κερδίσει. Όποιος επενδύσει στην πραγματική επαφή, θα πάρει πίσω αξία. Όποιος συνεχίσει να αντιμετωπίζει το κοινό σαν… αριθμό, απλώς θα μείνει να κοιτάζει τους άλλους να περνούν μπροστά. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η επένδυση πιάνει τόπο μόνο όταν ακούμπα πραγματικούς ανθρώπους. Και αυτό, ευτυχώς, στην αγορά μας αρχίζει πάλι να φαίνεται όλο και πιο καθαρά.

Το παιχνίδι κρίνεται στην εξήγηση

• Ο Μάρτιος έδωσε ένα νούμερο που έφερε χαμόγελα. Όχι γιατί άλλαξε ξαφνικά η αγορά, αλλά γιατί επιβεβαίωσε κάτι βαθύτερο. Εκεί έξω υπάρχει ζήτηση. Υπάρχει κόσμος που ψάχνει, συγκρίνει, σκέφτεται την αλλαγή. Δεν έχει φύγει. Δεν έχει χαθεί. Περιμένει τον σωστό λόγο για να κάνει το επόμενο βήμα.

• Και εδώ αρχίζει το πραγματικό θέμα. Δεν είναι μόνο να έχεις προϊόν. Δεν είναι μόνο να έχεις τιμή. Είναι να έχεις τον τρόπο να εξηγήσεις στον άλλον γιατί τώρα είναι η στιγμή του.

• Γιατί σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο υποψήφιος αγοραστής δεν πείθεται με γενικότητες. Δεν πείθεται με «είναι καλή προσφορά». Δεν πείθεται με «θα κάνεις οικονομία». Θέλει να το δει. Να το καταλάβει. Να το μετρήσει. Να το νιώσει ότι βγαίνει.

• Εκεί ακριβώς χάνεται ή κερδίζεται η πώληση.

• Γιατί η αλήθεια είναι απλή. Σε πολλές περιπτώσεις, η διαφορά στο μηνιαίο κόστος ανάμεσα στο παλιό και στο καινούργιο αυτοκίνητο δεν είναι αυτή που νομίζει ο κόσμος. Όταν βάλεις κάτω κατανάλωση, συντήρηση, αξιοπιστία, χρηματοδότηση, εγγύηση, τότε το «ακριβό» αρχίζει να φαίνεται πολύ πιο λογικό. Και σε κάποιες περιπτώσεις, σχεδόν αυτονόητο.

• Αλλά αυτό δεν θα το καταλάβει μόνος του ο πελάτης. Θα του το δείξει ο σωστός πωλητής.

• Εδώ είναι το σημείο που ξεχωρίζουν οι ομάδες. Εκείνες που περιμένουν τον πελάτη να αποφασίσει μόνος του και εκείνες που κάθονται μαζί του, βγάζουν χαρτί και μολύβι και κάνουν τη συζήτηση πραγματική. Όχι θεωρητική. Πραγματική. Με νούμερα. Με σενάρια. Με απαντήσεις.

• Γιατί ο κόσμος δεν ζητάει απλώς ένα αυτοκίνητο. Ζητάει λύση. Ζητάει σιγουριά. Ζητάει να φύγει από την αβεβαιότητα του παλιού και να περάσει σε κάτι που βγάζει νόημα. Οικονομικά, πρακτικά και συναισθηματικά.

• Και εδώ είναι που πρέπει να επενδύσετε σοβαρά. Όχι μόνο σε προϊόν. Σε ανθρώπους.

• Οι πωλητές σας είναι το κλειδί. Αν δεν πιστέψουν οι ίδιοι αυτό που πουλάνε, δεν θα το πιστέψει κανείς. Αν δεν ξέρουν να το εξηγήσουν, δεν θα το εξηγήσει καμία διαφήμιση. Αν δεν μπουν στη διαδικασία να «παλέψουν» την κάθε πώληση, τότε απλώς θα μετράτε επισκέψεις και όχι παραγγελίες.

• Δώστε τους κίνητρο. Δώστε τους εργαλεία. Δώστε τους στόχο. Και κυρίως, δώστε τους τη νοοτροπία ότι η δουλειά τους δεν είναι να περιγράφουν αυτοκίνητα. Είναι να δίνουν λύσεις…

• Γιατί όταν ο πωλητής καθίσει απέναντι από τον πελάτη και του πει «πάμε να το δούμε μαζί», τότε αλλάζει όλο το παιχνίδι.

• Όσοι το έχουν καταλάβει ήδη, το βλέπουν και στα νούμερά τους. Οι υπόλοιποι… απλώς καθυστερούν.

• Και στην αγορά που έρχεται, η καθυστέρηση δεν συγχωρείται.



Οι ταμπέλες αλλάζουν πιο γρήγορα από τις στρατηγικές. Όμως οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά Ι.

• Κάτι περίεργο συμβαίνει τελευταία στην αγορά. Και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση για να το καταλάβεις. Αρκεί μια βόλτα σε δύο-τρεις εκθέσεις. Εκεί που κάποτε έβλεπες σταθερά πρόσωπα, σταθερές παρουσίες και μια ξεκάθαρη γραμμή, τώρα βλέπεις κινητικότητα. Και μάλιστα έντονη.

• CEO να κόβουν βόλτες σε «ξένα» περίπτερα, συζητήσεις που γίνονται λίγο πιο χαμηλόφωνα από το συνηθισμένο, βλέμματα που ψάχνουν κάτι παραπάνω από ένα απλό networking. Δεν αναφερόμαστε σε τυχαίες επισκέψεις. Αναφερόμαστε σε διεργασίες. Και όταν οι διεργασίες γίνονται δημόσια, τότε σημαίνει ότι από πίσω έχει ήδη γίνει η μισή δουλειά.

• Το είχαμε γράψει. Το παιχνίδι στο δίκτυο έχει ανοίξει. Και τώρα το βλέπουμε μπροστά μας.

• Ταμπέλες που θα κατέβουν. Ταμπέλες που θα ανεβαίνουν. Συμφωνίες που μέχρι χθες θεωρούνταν «κλειδωμένες» και σήμερα επανεξετάζονται. Συνεργασίες που έδειχναν ακλόνητες και ξαφνικά αποκτούν ρωγμές. Και το πιο εντυπωσιακό; Όλα αυτά γίνονται με ταχύτητες που δεν είχαμε συνηθίσει.

• Μέσα σε μια νύχτα, αλλάζει πρόσοψη μια επιχείρηση. Μέσα σε λίγες ημέρες, αλλάζει στρατόπεδο ένας dealer. Και μέσα σε λίγες εβδομάδες, αλλάζει ολόκληρος ο χάρτης σε κάποιες περιοχές.

• Γιατί; Γιατί η αγορά πιέζει. Γιατί και ο Κινέζος πιέζει…

• Οι νέοι παίκτες δεν ήρθαν για να παρακολουθήσουν. Ήρθαν για να πάρουν μερίδιο. Και το κάνουν επιθετικά. Με όρους, με προτάσεις, με ταχύτητα. Από την άλλη, οι παραδοσιακοί παίκτες προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες. Κάποιοι το κάνουν σωστά. Κάποιοι άλλοι δείχνουν να αιφνιδιάζονται και είναι σε πανικό.

• Και στη μέση; Το δίκτυο.

• Ο dealer σήμερα δεν σκέφτεται όπως πριν. Δεν κοιτάζει μόνο το όνομα. Κοιτάζει την προοπτική. Κοιτάζει το margin. Κοιτάζει τη ροή. Κοιτάζει τι θα πουλήσει αύριο, όχι τι πουλούσε χθες. Και αν δεν το βρει εκεί που είναι, θα το ψάξει αλλού.

• Τόσο απλά.

• Γι’ αυτό και βλέπουμε αυτές τις «μετακινήσεις» που πριν λίγα χρόνια θα έμοιαζαν αδιανόητες. Δεν υπάρχει πλέον η ίδια υπομονή. Δεν υπάρχει η ίδια ανοχή. Οι αποφάσεις παίρνονται πιο γρήγορα. Και εκτελούνται ακόμη πιο γρήγορα.

• Το ερώτημα δεν είναι αν θα συνεχιστεί αυτό. Θα συνεχιστεί. Το ερώτημα είναι ποιος είναι έτοιμος να το διαχειριστεί.

• Γιατί σε τέτοιες περιόδους δεν αρκεί να έχεις brand. Πρέπει να έχεις δίκτυο που σε πιστεύει. Και για να σε πιστεύει, πρέπει να του δίνεις λόγο. Συνεχώς.

Ο νέος μπαίνει με φόρα – και δεν ζητάει άδεια

• Υπάρχουν στιγμές που η αγορά σού δίνει ένα μικρό σήμα. Όχι κάτι εκκωφαντικό. Όχι κάτι που γράφεται με μεγάλα γράμματα. Αλλά κάτι που, αν το διαβάσεις σωστά, καταλαβαίνεις ότι πίσω του κρύβεται αλλαγή.

• Η περίπτωση Σπανού με την Chery στην Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό. Ένα σήμα.

• Σύμφωνα με ό,τι ακούγεται στην αγορά, τον Μάρτιο βρέθηκε πρώτη κινεζική δύναμη, έστω και με μικρή διαφορά από την MG Motor. Και ναι, οι αριθμοί μπορεί να είναι ακόμα μικροί. Μιλάμε για ενάμισι μοντέλο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν αναφερόμαστε για πλήρη γκάμα, ούτε για βάθος που να καλύπτει κάθε κατηγορία.

• Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ο ρυθμός. Το momentum. Το timing.

• Γιατί όταν μπαίνεις σε μια αγορά σαν την ελληνική και καταφέρνεις μέσα σε τόσο μικρό διάστημα να σε συζητάνε, να σε συγκρίνουν και να σε μετράνε απέναντι σε παίκτες που έχουν ήδη παρουσία, τότε κάτι κάνεις σωστά.

• Και εδώ υπάρχει εξήγηση. Το Chery Tiggo 4 δεν ήρθε απλώς να «υπάρξει». Ήρθε με καθαρή πρόταση. Με τιμολόγηση που μιλάει στο ελληνικό κοινό. Με εξοπλισμό που δεν σε βάζει να ψάχνεις τα βασικά. Με positioning που λέει «είμαι εδώ για να παίξω».

• Και όταν αυτό συνοδεύεται και από έναν τίτλο όπως το Car of the Year, τότε το πράγμα αλλάζει επίπεδο. Δεν είναι μόνο προϊόν. Είναι αφήγηση. Είναι αίσθηση επιβεβαίωσης. Είναι το «οκ, κάτι γίνεται εδώ».

• Και ναι, από πίσω υπάρχει και το χέρι του Σπανού που ξέρει να παίζει το παιχνίδι της αγοράς. Δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο όταν βλέπεις αποτέλεσμα.

• Αλλά ας μην γελιόμαστε. Το ενδιαφέρον δεν είναι αν η Chery πέρασε την MG για έναν μήνα. Το ενδιαφέρον είναι ότι μπήκε στη συζήτηση. Και όταν μπαίνεις στη συζήτηση, μετά έρχεται η διεκδίκηση.

• Γιατί ο νέος, όταν μπαίνει σωστά, δεν ζητάει άδεια. Δεν περιμένει να «ωριμάσει» η αγορά. Τη σπρώχνει.

• Και εδώ αρχίζει το πραγματικό ζήτημα για τους παλιούς. Όχι αν είναι καλοί. Όχι αν έχουν ιστορία. Αυτά δεδομένα είναι. Το θέμα είναι αν έχουν ακόμη την ταχύτητα να αντιδράσουν.

• Γιατί η αγορά δεν συγχωρεί την αδράνεια. Και ο πελάτης δεν περιμένει κανέναν.

• Στο τέλος της ημέρας, όσο κι αν σέβεσαι τον παλιό, όσο κι αν αναγνωρίζεις τη διαδρομή του, η αγορά έχει έναν δικό της κανόνα.

• Ο νέος είναι ωραίος. Και όταν ο νέος έχει και πρόταση, τότε γίνεται και,,, επικίνδυνος.

Κάτι ετοιμάζεται στην Κηφισίας – και δεν είναι τυχαίο

• Υπάρχουν κινήσεις που φαίνονται. Και υπάρχουν και εκείνες που χτίζονται σιωπηλά, μακριά από τα φώτα. Μέχρι να είναι έτοιμες να βγουν μπροστά. Και τότε… απλώς δεν προλαβαίνεις να τις αγνοήσεις.

• Κάπως κιμνούνται στον Όμιλο Συγγελίδη. Χωρίς θόρυβο, χωρίς υπερβολές, αλλά με μια ξεκάθαρη αίσθηση προετοιμασίας. Ο Παθουλάκης έχει ήδη κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όποιος θέλει να παίξει σοβαρά: έστησε ομάδα.

• Και όταν λέμε ομάδα, δεν αναφερόμαστε σε τυπικές θέσεις. Αναφερόμαστε σε ανθρώπους που μπορούν να τρέξουν πράγματα. Που μπορούν να σηκώσουν βάρος. Που μπορούν να μετατρέψουν μια ιδέα σε αποτέλεσμα.

• Γιατί η εξωστρέφεια δεν είναι λέξη. Είναι πράξη.

• Και εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον. Γιατί όταν βλέπεις έναν όμιλο να επενδύει πρώτα στο εσωτερικό του, να οργανώνεται, να «δένει» κομμάτια, τότε καταλαβαίνεις ότι δεν ετοιμάζει κάτι μικρό. Ετοιμάζει κίνηση.

Στη Λεωφόρο Κηφισίας. ετοιμάζουν την επιχειρηματική ςτου εξωστρέφεια… και don’t call me pls

Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά ΙΙ – όχι τα λογότυπα

• Επανέρχομαι στην έκθεση μοτοσικλέτας…

• Κάποιες φορές πας σε μια έκθεση για να δεις προϊόντα. Άλλες φορές φεύγεις έχοντας δει κάτι πολύ πιο σημαντικό. Τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

• Η φετινή Έκθεση Μοτοσικλέτας είχε κάτι που δεν περνούσε απαρατήρητο. Ενέργεια. Όχι μόνο από τα περίπτερα, αλλά από τα ίδια τα στελέχη. Και αυτό είναι που τελικά κάνει τη διαφορά σε μια αγορά που αλλάζει.

• Γιατί στο τέλος της ημέρας, δεν πουλάνε οι μάρκες. Πουλάνε οι άνθρωποι που τις πιστεύουν.

• Και εκεί ξεχωρίζουν περιπτώσεις.

• Μία από αυτές είναι ο Μάνος Κατσουνάκης. Ένας άνθρωπος που δεν μένει πίσω από το γραφείο. Είναι μέσα στη δουλειά. Μέσα στην καθημερινότητα. Μέσα στον παλμό της αγοράς. Και αυτό φαίνεται.

• Η CF Moto δεν έχει φτάσει τυχαία εδώ που έχει φτάσει. Και, κυρίως, δεν δείχνει να έχει ταβάνι.

• Γιατί όταν υπάρχει πίστη στο προϊόν, καθαρή στρατηγική και ένας άνθρωπος που ξέρει πότε να πιέσει και πότε να χαμογελάσει, τότε δημιουργείται momentum. Και το momentum είναι αυτό που φέρνει τα νούμερα.

• Ναι, είναι δυναμικός. Ναι, είναι ευχάριστος. Ναι, όταν πρέπει θα γκρινιάξει. Αλλά αυτή η «γκρίνια» δεν είναι πρόβλημα. Είναι ένδειξη ότι θέλει περισσότερα. Ότι δεν βολεύεται. Ότι βλέπει μπροστά.

• Το λέω καθαρά. Αν συνεχίσει έτσι, δεν θα αργήσει η στιγμή που ο όμιλός του θα χτυπήσει την πρώτη τριάδα στις πωλήσεις. Και τότε κάποιοι θα πουν «πώς έγινε;».

• Έγινε γιατί κάποιος ήταν εκεί. Στην πρώτη γραμμή. Κάθε μέρα.

• Οι άνθρωποι είναι αυτοί που γράφουν το αποτέλεσμα.

• Ο Σταμάτης Μπογέας και Kosmocar τέλος.

• Α… μαθαίνω οτι σύντομα θα έχουμε νέα με τον Εμιρζά…

