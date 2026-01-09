Επίσημο: Αντεπίθεση Peugeot - Αυτό είναι το ολοκαίνουργιο 408

Από την πρώτη του εμφάνιση, το 408 αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές σχεδιαστικές εκφράσεις της Peugeot. Με σιλουέτα fastback και μεγάλη απόσταση από το έδαφος, παρουσιάζει μια νέα αντίληψη αμαξώματος στην αγορά, συνδυάζοντας δυναμισμό, οδηγική απόλαυση και καθημερινή άνεση.