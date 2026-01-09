Επίσημο: Αντεπίθεση Peugeot - Αυτό είναι το ολοκαίνουργιο 408
Επίσημο: Αντεπίθεση Peugeot - Αυτό είναι το ολοκαίνουργιο 408
Η γαλλική μάρκα αποκάλυψε στην Έκθεση των Βρυξελλών το ανανεωμένο 408, το οποίο έγινε σχεδιαστικά ακόμη πιο εντυπωσιακό.
Η γαλλική μάρκα αποκάλυψε στην Έκθεση των Βρυξελλών το ανανεωμένο 408, το οποίο έγινε σχεδιαστικά ακόμη πιο εντυπωσιακό.
UPD:
Από την πρώτη του εμφάνιση, το 408 αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές σχεδιαστικές εκφράσεις της Peugeot. Με σιλουέτα fastback και μεγάλη απόσταση από το έδαφος, παρουσιάζει μια νέα αντίληψη αμαξώματος στην αγορά, συνδυάζοντας δυναμισμό, οδηγική απόλαυση και καθημερινή άνεση.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα