Πότε θα διατεθεί στην ελληνική αγορά το νέο Yamaha NMAX 155 Tech MAX;

Η Yamaha επαναφέρει το αγαπημένο NMAX 155 στην πλούσια έκδοση Tech MAX με ολοκληρωμένο εξοπλισμό και αναβαθμισμένη απόδοση.

Η Yamaha αποκάλυψε το νέο NMAX 155 Tech MAX του 2026, το οποίο έρχεται σύντομα με πλούσιο εξοπλισμό και Euro5+ κινητήρα. Η σημαντικότερη καινοτομία είναι το νέο YECVT (Yamaha Electric Continuously Variable Transmission), ένα ηλεκτρικό κιβώτιο συνεχούς μεταβλητής μετάδοσης που επιτρέπει στον αναβάτη να επιλέγει μεταξύ λειτουργίας Sport ή Town, προσαρμόζοντας τον χαρακτήρα του scooter ανάλογα με το περιβάλλον οδήγησης.

