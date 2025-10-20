Πότε θα διατεθεί στην ελληνική αγορά το νέο Yamaha NMAX 155 Tech MAX;

Η Yamaha αποκάλυψε το νέο NMAX 155 Tech MAX του 2026, το οποίο έρχεται σύντομα με πλούσιο εξοπλισμό και Euro5+ κινητήρα. Η σημαντικότερη καινοτομία είναι το νέο YECVT (Yamaha Electric Continuously Variable Transmission), ένα ηλεκτρικό κιβώτιο συνεχούς μεταβλητής μετάδοσης που επιτρέπει στον αναβάτη να επιλέγει μεταξύ λειτουργίας Sport ή Town, προσαρμόζοντας τον χαρακτήρα του scooter ανάλογα με το περιβάλλον οδήγησης.