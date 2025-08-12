Επιστρέφει στη βενζίνη...
Επιστρέφει στη βενζίνη...
Η αμερικανική μάρκα βάζει στον πάγο τις υποσχέσεις της για πλήρη εξηλεκτρισμό της γκάμας, διατηρώντας εν ζωή τον θερμικό κινητήρα.
Σε μια αλλαγή πορείας που κανείς δεν περίμενε, η Cadillac αποφασίζει να μην εγκαταλείψει εντελώς τους παραδοσιακούς κινητήρες εσωτερικής καύσης, παρότι φιλοδοξεί να ηγηθεί της ηλεκτρικής μετάβασης για λογαριασμό της General Motors.
