NEWSAUTO.GR

Επιστρέφει στη βενζίνη...

Η αμερικανική μάρκα βάζει στον πάγο τις υποσχέσεις της για πλήρη εξηλεκτρισμό της γκάμας, διατηρώντας εν ζωή τον θερμικό κινητήρα.

Σε μια αλλαγή πορείας που κανείς δεν περίμενε, η Cadillac αποφασίζει να μην εγκαταλείψει εντελώς τους παραδοσιακούς κινητήρες εσωτερικής καύσης, παρότι φιλοδοξεί να ηγηθεί της ηλεκτρικής μετάβασης για λογαριασμό της General Motors.

