Κάθε χρόνο λέμε ότι φέτος θα οργανωθούμε εγκαίρως με τα χριστουγεννιάτικα δώρα. Και κάθε χρόνο καταλήγουμε να αναρωτιόμαστε μέχρι την τελευταία στιγμή τι θα πάρουμε στη μαμά, την αδερφή, την κολλητή μας και φυσικά σε όλες τις αγαπημένες γυναίκες της ζωής μας. Γιατί το να βρούμε ένα δώρο που να είναι όμορφο, ξεχωριστό και να μην καταλήξει ξεχασμένο σε κάποιο συρτάρι δεν είναι πάντα τόσο εύκολο όσο ακούγεται.Ευτυχώς, υπάρχει μια κατηγορία δώρων που δύσκολα απογοητεύει: τα σετ ομορφιάς. Από υπέροχα αρώματα και προϊόντα μακιγιάζ μέχρι skincare και προϊόντα περιποίησης μαλλιών, τα σετ έχουν κάτι για κάθε γούστο και είναι μια ωραία ευκαιρία να χαρίσουμε λίγη extra περιποίηση στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Άλλωστε, ποια γυναίκα δεν θα χαρεί να ανοίξει ένα κουτί γεμάτο beauty εκπλήξεις;Συγκεντρώσαμε, λοιπόν, τα σετ ομορφιάς που ξεχωρίσαμε φέτος, για να κάνουμε το χριστουγεννιάτικο shopping λίγο πιο εύκολο και σίγουρα πιο απολαυστικό. Το μόνο δύσκολο; Να μην καταλήξουμε να κρατήσουμε μερικά και για τον εαυτό μας.