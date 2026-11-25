Τα παπούτσια με μοτίβο παραλλαγής διεκδικούν μια θέση στις τάσεις του 2027 και η Aλέξα Τσανγκ τα φοράει ήδη
Τα παπούτσια με μοτίβο παραλλαγής διεκδικούν μια θέση στις τάσεις του 2027 και η Aλέξα Τσανγκ τα φοράει ήδη
Συνδύασε το τζιν της με loafers του νεοϋορκέζικου brand Belgian Shoes, δίνοντας στο μοτίβο παραλλαγής μια πιο κομψή εκδοχή.
Συνδύασε το τζιν της με loafers του νεοϋορκέζικου brand Belgian Shoes, δίνοντας στο μοτίβο παραλλαγής μια πιο κομψή εκδοχή.
Η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στο τελευταίο look της Alexa Chung ήταν τα παπούτσια της. Συνδύασε το τζιν της με loafers από το νεοϋορκέζικο brand Belgian Shoes, σε ένα μοτίβο παραλλαγής που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα cargo παντελόνια.
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