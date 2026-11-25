Ο χρόνος της βιντεοκλήσης μας με το Λος Άντζελες φτάνει στο τέλος του, όταν η Άσλεϊ Παρκ, και για εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλον τον κόσμο η Μίντι του «Emily in Paris», διακόπτει ευγενικά τις ευχαριστίες μου. Έχει κάτι ακόμη να μου εκμυστηρευτεί. «Ξέρεις, δεν έχω φορέσει ποτέ στη ζωή μου κόκκινο κραγιόν!», λέει γελώντας. Κι όμως, για τη φωτογράφηση του ελληνικού Marie Claire εμπιστεύτηκε τους συνεργάτες της και τόλμησε κάτι εντελώς έξω από τα συνηθισμένα της. «Αυτό το κόκκινο κραγιόν συμβολίζει για μένα τη δυνατότητα να βγαίνω από τη ζώνη ασφαλείας μου. Να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους γύρω μου, τη δημιουργικότητά τους, αλλά και τον ίδιο μου τον εαυτό. Να παίρνω ρίσκα». Είναι μια φιλοσοφία που, όπως μου έχει ήδη εξηγήσει, διατρέχει και την έκτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς.