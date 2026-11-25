Κρίστιν Σκοτ Τόμας: «Το αίσθημα ελευθερίας στην εμμηνόπαυση είναι μεγαλειώδες»
Κρίστιν Σκοτ Τόμας: «Το αίσθημα ελευθερίας στην εμμηνόπαυση είναι μεγαλειώδες»
Η πολυβραβευμένη ηθοποιός εστιάζει στις φωτεινές πλευρές της τρίτης φάσης της ζωής της
Η Dame Kristin Scott Thomas στη συνέντευξη που έδωσε στο BBC, στη σειρά εκπομπών Woman’s Hour, εστίασε στις φωτεινές πλευρές της εμμηνόπαυσης, με αφορμή τον χαρακτήρα που υποδύθηκε στην τηλεοπτική σειρά «Fleabag», την Belinda.
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