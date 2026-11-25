Η Dame Kristin Scott Thomas στη συνέντευξη που έδωσε στο BBC, στη σειρά εκπομπών Woman’s Hour, εστίασε στις φωτεινές πλευρές της εμμηνόπαυσης, με αφορμή τον χαρακτήρα που υποδύθηκε στην τηλεοπτική σειρά «Fleabag», την Belinda.