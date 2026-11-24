Η ιστορία αγάπης της Kris και του Brandon ξεκίνησε σαν παραμύθι. Γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν στο σχολείο, παντρεύτηκαν στα 21 τους, σε έναν ονειρεμένο γάμο. Αλλά μόλις δύο χρόνια αργότερα, η ζωή τους ανατράπηκε εντελώς: ένα τροχαίο ατύχημα άφησε τον Brandon με σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες. Ήταν σε κώμα για δύο μήνες και όταν ξύπνησε δεν ήταν πλέον σε θέση να περπατήσει, να ντυθεί ούτε να τραφεί μόνος του. Είχε σοβαρές νοητικές αναπηρίες.