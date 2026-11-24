Μια σημαντική εξέλιξη στις διαπροσωπικές σχέσεις φέρνει σε τέσσερα ζώδια η σημερινή Πανσέληνος, της Τρίτης 24 Νοεμβρίου. Είτε νιώθετε έτοιμοι είτε όχι, όλα έρχονται στο φως, πυροδοτώντας θετικές αλλαγές.