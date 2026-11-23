Σιλβέστερ Σταλόνε: Όταν η μητέρα του αρνήθηκε να τον συνοδεύσει στα Όσκαρ
Σιλβέστερ Σταλόνε: Όταν η μητέρα του αρνήθηκε να τον συνοδεύσει στα Όσκαρ
Σε όλη του τη ζωή διεκδικούσε την αναγνώρισή της
Σε μια συνέντευξή του ο Sylvester Stallone μοιράστηκε το σοκαριστικό περιστατικό της απόρριψης που δέχτηκε από τη μητέρα του όταν, το 1976, την προσκάλεσε στην τελετή απονομής των Όσκαρ. Εκείνη τη χρονιά το «Rocky» κέρδισε τρία αγαλματίδια, ενώ ο Stallone είχε προταθεί και για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.
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