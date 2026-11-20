Animal print nails: Η τολμηρή τάση στο μανικιούρ που έχει κερδίσει τις celebrities
Animal print nails: Η τολμηρή τάση στο μανικιούρ που έχει κερδίσει τις celebrities
Από τη διαχρονική ταρταρούγα μέχρι το παιχνιδιάρικο print ελαφιού, τα animal prints μας κατακτουν στο μανικιούρ ξανά και ξανά
Tα animal prints έχουν μια ιδιαίτερη ικανότητα να επιστρέφουν διαρκώς στη μόδα, ακόμα και αν πολλοί τα θεωρούν υπερβολικά εκκεντρικά ή δύσκολα στους συνδυασμούς τους. Τα έχουμε δει σε παλτό, τσάντες, παπούτσια και αξεσουάρ, άλλοτε σε πιο τολμηρές εκδοχές και άλλοτε ως μια διακριτική λεπτομέρεια που αναβαθμίζει ακόμη και την πιο απλή εμφάνιση. Φέτος όπως φαίνεται η αγαπημένη μας «άγρια πλευρά» βρίσκει τη θέση της μεταξύ άλλων και στο μανικιούρ μας.
Από τη Hailey Bieber και την Dua Lipa μέχρι την οικογένεια Kardashian, ολοένα και περισσότερες celebrities επιλέγουν σχέδια εμπνευσμένα από το ζωικό βασίλειο, αποδεικνύοντας πως τα νυχια με animal prints δεν περιορίζονται απαραίτητα σε ένα εκκεντρικό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, με τις σωστές αποχρώσεις, το κατάλληλο σχήμα και λίγη δημιουργικότητα, μπορούν να δείχνουν εξαιρετικά κομψά, μοντέρνα ακόμη και μινιμαλιστικά.
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Από τη Hailey Bieber και την Dua Lipa μέχρι την οικογένεια Kardashian, ολοένα και περισσότερες celebrities επιλέγουν σχέδια εμπνευσμένα από το ζωικό βασίλειο, αποδεικνύοντας πως τα νυχια με animal prints δεν περιορίζονται απαραίτητα σε ένα εκκεντρικό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, με τις σωστές αποχρώσεις, το κατάλληλο σχήμα και λίγη δημιουργικότητα, μπορούν να δείχνουν εξαιρετικά κομψά, μοντέρνα ακόμη και μινιμαλιστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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