Ύστερα από μια απαιτητική περίοδο, έρχεται επιτέλους η στιγμή που τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πιο εύκολα. Οι συναισθηματικές δυσκολίες υποχωρούν, οι παλιές πληγές κλείνουν και η οικονομική πίεση αρχίζει να μειώνεται. Για όσους έχουν γεννηθεί σε τέσσερις συγκεκριμένους μήνες, ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο, με περισσότερη ηρεμία, καλύτερες αποφάσεις και ευκαιρίες για οικονομική ανάκαμψη.Φεβρουάριος: Αφήνετε πίσω όσα σας πλήγωσανΉρθε η στιγμή να βάλετε σε προτεραιότητα τη δική σας ηρεμία και να απομακρυνθείτε από καταστάσεις και σχέσεις που σας επιβαρύνουν συναισθηματικά. Μαθαίνετε να μην αναλαμβάνετε συνεχώς το βάρος των άλλων και να δίνετε χώρο στις δικές σας ανάγκες.