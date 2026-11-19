Η Τζένιφερ Λόρενς φόρεσε την πιο σύγχρονη εκδοχή του εμβληματικού Bar jacket του Dior
Η Τζένιφερ Λόρενς φόρεσε την πιο σύγχρονη εκδοχή του εμβληματικού Bar jacket του Dior
Στα WWD Beauty Inc Awards της Νέας Υόρκης, η ηθοποιός συνδύασε ένα μαύρο σακάκι με γλυπτές καμπύλες, μια μίνι φούστα από κίτρινη δαντέλα και την τσάντα Dior Swan.
Στα WWD Beauty Inc Awards της Νέας Υόρκης, η ηθοποιός συνδύασε ένα μαύρο σακάκι με γλυπτές καμπύλες, μια μίνι φούστα από κίτρινη δαντέλα και την τσάντα Dior Swan.
Μετά την εμφάνισή της στην πρεμιέρα του The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, η Jennifer Lawrence φόρεσε ξανά Dior στα WWD Beauty Inc Awards 2026, που πραγματοποιήθηκαν στο LAVAN Midtown της Νέας Υόρκης. Η ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο σακάκι από την ανοιξιάτικη συλλογή του οίκου για το 2027 και το συνδύασε με μια μίνι φούστα από δαντέλα σε απαλό κίτρινο.
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