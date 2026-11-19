Η Αμερικανίδα Courtney Stodden ήταν μόλις 16 ετών όταν παντρεύτηκε τον ηθοποιό Doug Hutchison, τότε 51. Πάνω από μία δεκαετία μετά, λέει ότι είχε πέσει θέμα grooming και ζητά την κατάργηση των παιδικών γάμων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.