Σε ένα από τα πορτρέτα, η τραγουδίστρια φορά ένα oversized μαύρο δερμάτινο τζάκετ πάνω από ένα διάφανο slip dress, ενώ η Rocki κάθεται στην αγκαλιά της με μια μίνι εκδοχή του ίδιου συνόλου.