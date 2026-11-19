Η Rihanna και η κόρη της, Rocki, πρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια της Lady Dior
Η Rihanna και η κόρη της, Rocki, πρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια της Lady Dior
Σε ένα από τα πορτρέτα, η τραγουδίστρια φορά ένα oversized μαύρο δερμάτινο τζάκετ πάνω από ένα διάφανο slip dress, ενώ η Rocki κάθεται στην αγκαλιά της με μια μίνι εκδοχή του ίδιου συνόλου.
Σε ένα από τα πορτρέτα, η τραγουδίστρια φορά ένα oversized μαύρο δερμάτινο τζάκετ πάνω από ένα διάφανο slip dress, ενώ η Rocki κάθεται στην αγκαλιά της με μια μίνι εκδοχή του ίδιου συνόλου.
ΗRihanna και η κόρη της, Rocki Irish Mayers, πρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια του Dior για την εμβληματική τσάντα Lady Dior. Σε ένα από τα πορτρέτα, η τραγουδίστρια φορά ένα oversized μαύρο δερμάτινο τζάκετ πάνω από ένα διάφανο slip dress, ενώ η Rocki κάθεται στην αγκαλιά της με μια μίνι εκδοχή του ίδιου συνόλου. Σε μια άλλη λήψη, η Rihanna τη φιλά στο μέτωπο. Το απαλό ροζ της Lady Dior ξεχωρίζει δίπλα στο μαύρο δέρμα.
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