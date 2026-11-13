Τρισδιάστατα εκτυπωμένη καρδιά σώζει τη ζωή μωρού 13 μηνών
Τρισδιάστατα εκτυπωμένη καρδιά σώζει τη ζωή μωρού 13 μηνών
Είχε γεννηθεί με συγγενή καρδιοπάθεια
Ένα τρισδιάστατα εκτυπωμένο μοντέλο καρδιάς έσωσε τη ζωή της 13 μηνών Penny, η οποία είχε γεννηθεί με μια συγγενή καρδιοπάθεια που εμφανίζεται σε περίπου πέντε ανά 10.000 νεογνά, τη λεγόμενη Τετραλογία του Fallot.
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