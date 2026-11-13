Τρισδιάστατα εκτυπωμένη καρδιά σώζει τη ζωή μωρού 13 μηνών
MARIE CLAIRE

Τρισδιάστατα εκτυπωμένη καρδιά σώζει τη ζωή μωρού 13 μηνών

Είχε γεννηθεί με συγγενή καρδιοπάθεια

Τρισδιάστατα εκτυπωμένη καρδιά σώζει τη ζωή μωρού 13 μηνών
Ένα τρισδιάστατα εκτυπωμένο μοντέλο καρδιάς έσωσε τη ζωή της 13 μηνών Penny, η οποία είχε γεννηθεί με μια συγγενή καρδιοπάθεια που εμφανίζεται σε περίπου πέντε ανά 10.000 νεογνά, τη λεγόμενη Τετραλογία του Fallot.

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