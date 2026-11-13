Τρισδιάστατα εκτυπωμένη καρδιά σώζει τη ζωή μωρού 13 μηνών

Ένα τρισδιάστατα εκτυπωμένο μοντέλο καρδιάς έσωσε τη ζωή της 13 μηνών Penny, η οποία είχε γεννηθεί με μια συγγενή καρδιοπάθεια που εμφανίζεται σε περίπου πέντε ανά 10.000 νεογνά, τη λεγόμενη Τετραλογία του Fallot.