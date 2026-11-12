Η ελληνική σειρά που βρέθηκε πρώτη στο Netflix φτάνει στο τέλος της - Δείτε το τρέιλερ
MARIE CLAIRE

Η ελληνική σειρά που βρέθηκε πρώτη στο Netflix φτάνει στο τέλος της - Δείτε το τρέιλερ

Το Maestro in Blue επιστρέφει για την τέταρτη και τελευταία σεζόν του

Η ελληνική σειρά που βρέθηκε πρώτη στο Netflix φτάνει στο τέλος της - Δείτε το τρέιλερ
Πριν από λίγες ώρες κυκλοφόρησε το τρέιλερ για την τέταρτη και τελευταία σεζόν της πρώτης ελληνικής σειράς που βρέθηκε στο Netflix, Maestro in Blue.

Η σειρά, που υπογράφει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και εκτυλίσσεται στους Παξούς, επιστρέφει στις 18 Δεκεμβρίου, με την τελευταία σεζόν της να είναι διαθέσιμη παγκοσμίως στην πλατφόρμα.Όπως αναφέρεται στην περιγραφή για τη νέα σεζόν: «Πίσω στους Παξούς, ο Ορέστης και η Κλέλια έρχονται αντιμέτωποι με ένα αβέβαιο μέλλον, καθώς οι εγκληματικές δραστηριότητες της Σοφίας φέρνουν την οικογένειά της σε τροχιά σύγκρουσης με μια πενθούσα χήρα».

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