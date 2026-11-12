Η ελληνική σειρά που βρέθηκε πρώτη στο Netflix φτάνει στο τέλος της - Δείτε το τρέιλερ
Η ελληνική σειρά που βρέθηκε πρώτη στο Netflix φτάνει στο τέλος της - Δείτε το τρέιλερ
Το Maestro in Blue επιστρέφει για την τέταρτη και τελευταία σεζόν του
Πριν από λίγες ώρες κυκλοφόρησε το τρέιλερ για την τέταρτη και τελευταία σεζόν της πρώτης ελληνικής σειράς που βρέθηκε στο Netflix, Maestro in Blue.
Η σειρά, που υπογράφει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και εκτυλίσσεται στους Παξούς, επιστρέφει στις 18 Δεκεμβρίου, με την τελευταία σεζόν της να είναι διαθέσιμη παγκοσμίως στην πλατφόρμα.Όπως αναφέρεται στην περιγραφή για τη νέα σεζόν: «Πίσω στους Παξούς, ο Ορέστης και η Κλέλια έρχονται αντιμέτωποι με ένα αβέβαιο μέλλον, καθώς οι εγκληματικές δραστηριότητες της Σοφίας φέρνουν την οικογένειά της σε τροχιά σύγκρουσης με μια πενθούσα χήρα».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η σειρά, που υπογράφει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και εκτυλίσσεται στους Παξούς, επιστρέφει στις 18 Δεκεμβρίου, με την τελευταία σεζόν της να είναι διαθέσιμη παγκοσμίως στην πλατφόρμα.Όπως αναφέρεται στην περιγραφή για τη νέα σεζόν: «Πίσω στους Παξούς, ο Ορέστης και η Κλέλια έρχονται αντιμέτωποι με ένα αβέβαιο μέλλον, καθώς οι εγκληματικές δραστηριότητες της Σοφίας φέρνουν την οικογένειά της σε τροχιά σύγκρουσης με μια πενθούσα χήρα».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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