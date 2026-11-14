Wall Street: Η καλύτερη εβδομάδα από τον Αύγουστο παρά το σφυροκόπημα στη Nvidia

Νέες πιέσεις στους δείκτες την Παρασκευή, με τη Nvidia να συμπαρασύρει προς τα κάτω τις τεχνολογικές μετοχές και τον Nasdaq, επισκιάζοντας την ανακούφιση από τα ηπιότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό παραγωγού στις ΗΠΑ





Έτσι, στο ταμπλό, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,40% στις 7.561 και ο Nasdaq σημείωσε πτώση ύψους 0,91% στις 25.136 μονάδες. Ο Dow Jones κάλυψε τις απώλειες του κοντά στο φώτο φίνις κλείνοντας τελικά με ελαφρά αύξηση 0,10% στις 52.347 μονάδες.







Πάντως, η αιτία της αναταραχής, η Nvidia, συνέχισε να λειτουργεί σαν βαρίδι για την αγορά. Με νέα πτώση της τάξεως άνω του 2%, οι πενθήμερες απώλειες για τη μετοχή της ξεπέρασαν το 13%, που αποτελεί μακράν τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του γίγαντα των μικροτσίπ ΑΙ από τον Απρίλιο του 2025.



Σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης, η εταιρεία είδε την αξία της να συρρικνώνεται κατά περίπου 650 δισ. δολάρια, ενώ από τα ιστορικά υψηλά των αρχών Οκτωβρίου η κεφαλαιοποίησή της έχει συρρικνωθεί κατά σχεδόν 2 τρισ. δολάρια.







Η διστακτικότητα των επενδυτών να εκμεταλλευτούν την πτώση των τιμών και να προχωρήσουν σε αγορές αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία για τις αποτιμήσεις και τις προοπτικές των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ενόψει μάλιστα της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia την επόμενη εβδομάδα.



«Η επόμενη πραγματική δοκιμασία έρχεται όταν η Nvidia ανακοινώσει τα αποτελέσματά της στις 17 Νοεμβρίου. Αυτό που πρέπει να παρακολουθήσουμε δεν είναι ποιος θα βρίσκεται στο βήμα, αλλά εάν έχει αλλάξει το ανεκτέλεστο των παραγγελιών», επεσήμανε ο Μπράιαν Γιάκομπσεν της Annex Wealth Management.



Κλείσιμο



Η ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων θα αποτελέσει παράλληλα την πρώτη σημαντική ευκαιρία για την προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλο, Κολέτ Κρες, να καθησυχάσει τους επενδυτές σχετικά με τις προοπτικές της εταιρείας.



Η Κρες, η οποία έχει μακρά θητεία ως οικονομική διευθύντρια της Nvidia, καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες της ξαφνικής αποχώρησης του μοναδικού διευθύνοντος συμβούλου που είχε γνωρίσει η εταιρεία στα περισσότερα από 30 χρόνια της ιστορίας της.



Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές εξέτασαν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, αναζητώντας ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed.



Νέο κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών έπληξε τη Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, με τη Nvidia να βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των πιέσεων, καθώς η αβεβαιότητα για το μέλλον της εταιρείας μετά την απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ επισκίασε ακόμη και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία περιόρισαν τις ανησυχίες για μια επιθετικότερη αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve.Έτσι, στο ταμπλό, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,40% στις 7.561 και ο Nasdaq σημείωσε πτώση ύψους 0,91% στις 25.136 μονάδες. Ο Dow Jones κάλυψε τις απώλειες του κοντά στο φώτο φίνις κλείνοντας τελικά με ελαφρά αύξηση 0,10% στις 52.347 μονάδες.Παρά την ιδιαίτερα ταραχώδη εβδομάδα, που σημαδεύτηκε από σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις και την πρωτοφανή κρίση στη διοίκηση της Nvidia, όλοι οι δείκτες ολοκλήρωσαν το πενθήμερο με κέρδη. Ο S&P 500 πρόσθεσε πάνω από 2%, ενώ ο Dow και ο Nasdaq περίπου 2%, που είναι η καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή τους από τον Αύγουστο.Πάντως, η αιτία της αναταραχής, η Nvidia, συνέχισε να λειτουργεί σαν βαρίδι για την αγορά. Με νέα πτώση της τάξεως άνω του 2%, οι πενθήμερες απώλειες για τη μετοχή της ξεπέρασαν το 13%, που αποτελεί μακράν τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του γίγαντα των μικροτσίπ ΑΙ από τον Απρίλιο του 2025.Σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης, η εταιρεία είδε την αξία της να συρρικνώνεται κατά περίπου 650 δισ. δολάρια, ενώ από τα ιστορικά υψηλά των αρχών Οκτωβρίου η κεφαλαιοποίησή της έχει συρρικνωθεί κατά σχεδόν 2 τρισ. δολάρια.Οι αναταράξεις στην ηγεσία της Nvidia έχουν προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς σε ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με τις μεγαλύτερες εταιρείες να καταγράφουν έντονες διακυμάνσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης των μεγαλύτερων εταιρειών ημιαγωγών, ο Philadelphia Semiconductor index, διολίσθησε κατά 3,7%, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να απομακρύνονται από τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.Η διστακτικότητα των επενδυτών να εκμεταλλευτούν την πτώση των τιμών και να προχωρήσουν σε αγορές αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία για τις αποτιμήσεις και τις προοπτικές των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ενόψει μάλιστα της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia την επόμενη εβδομάδα.«Η επόμενη πραγματική δοκιμασία έρχεται όταν η Nvidia ανακοινώσει τα αποτελέσματά της στις 17 Νοεμβρίου. Αυτό που πρέπει να παρακολουθήσουμε δεν είναι ποιος θα βρίσκεται στο βήμα, αλλά εάν έχει αλλάξει το ανεκτέλεστο των παραγγελιών», επεσήμανε ο Μπράιαν Γιάκομπσεν της Annex Wealth Management.Πέρα από την αιφνίδια αποχώρηση του Χουάνγκ, η Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενους ρυθμιστικούς και νομικούς ελέγχους, καθώς διερευνάται κατά πόσον παρακάμφθηκαν οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές κατά την πώληση προηγμένων επεξεργαστών σε κινεζικές επιχειρήσεις.Η ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων θα αποτελέσει παράλληλα την πρώτη σημαντική ευκαιρία για την προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλο, Κολέτ Κρες, να καθησυχάσει τους επενδυτές σχετικά με τις προοπτικές της εταιρείας.Η Κρες, η οποία έχει μακρά θητεία ως οικονομική διευθύντρια της Nvidia, καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες της ξαφνικής αποχώρησης του μοναδικού διευθύνοντος συμβούλου που είχε γνωρίσει η εταιρεία στα περισσότερα από 30 χρόνια της ιστορίας της.Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές εξέτασαν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, αναζητώντας ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού κατέγραψε τον Οκτώβριο τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 2022, ωστόσο η άνοδος διαμορφώθηκε ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων, προσφέροντας κάποια ανακούφιση στις αγορές.



Παρότι η Fed εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού, ορισμένες επιμέρους κατηγορίες του δείκτη τιμών παραγωγού εμφάνισαν ηπιότερες πιέσεις.



Τα στοιχεία οδήγησαν τις αγορές χρήματος να περιορίσουν τα στοιχήματα για μεγαλύτερες αυξήσεις επιτοκίων, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί η βασική εκτίμηση ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε νέα αύξηση τουλάχιστον 25 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο.



«Παρότι η Fed έχει διπλή αποστολή, την πλήρη απασχόληση και τη σταθερότητα των τιμών, αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται αποκλειστικά στη δεύτερη. Γι’ αυτό και κάθε ανακοίνωση στοιχείων για τον πληθωρισμό θα εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή», υποστήριξε ο Κρις Ζακαρέλι, επικεφαλής επενδύσεων της Northlight Asset Management.



Οι φόβοι για πιο δυναμική αύξηση των επιτοκίων από τη Fed έφεραν αναταράξεις στην αγορά ομολόγων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ωθώντας στα ύψη τις αποδόσεις. Σήμερα οι πιέσεις στους κρατικούς τίτλους μετριάστηκαν αισθητά, ωστόσο οι αποδόσεις κράτησαν ή και διεύρυναν ελαφρά τα κέρδη τους. Το 10ετές ανέβηκε στο 5,153% και το 30ετές σκαρφάλωσε στο 5,477%.



Σε επίπεδο μετοχών, ο τεχνολογικός κλάδος δέχτηκε το μεγαλύτερο κύμα ρευστοποιήσεων. Μάλιστα, ανταγωνιστικές εταιρείες της Nvidia, όπως η AMD και η Broadcom, που είχαν επιδείξει αντοχές τις προηγούμενες ημέρες, έχασαν σημαντικό έδαφος. Μαζί τους επίσης η Cisco Systems και η Applied Materials.



Εκτός τεχνολογικού κλάδου. απώλειες κατέγραψαν οι εταιρείες crypto, όπως η Coinbase και Robinhood, καθώς η υποχώρηση του Bitcoin κάτω από τα 70.000 δολάρια επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά κρυπτονομισμάτων.



Έδαφος έχασε επίσης η Boeing, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και οι ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης τροφοδότησαν την ανησυχία των επενδυτών.



Στον αντίποδα, ισχυρά κέρδη κατέγραφε η Modine, με άλμα περίπου 29%, μετά τις πληροφορίες ότι η Samsung εξετάζει την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας συστημάτων ψύξης.



Ράλι κοντά στο 30% και για την Liftoff Mobile καθώς τα τριμηνιαία αποτελέσματά της ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς, ενώ η HawkEye 360 σημείωσε ισχυρή άνοδο χάρη στην ισχυρή αύξηση των εσόδων της από τις διεθνείς δραστηριότητες.



Στους κερδισμένους και η Cerebras Systems, μετά την ανακοίνωση καλύτερων των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, την αναβάθμιση των προβλέψεων για τα έσοδά της και τη νέα συμφωνία με τη Microsoft.

14.11.2026, 01:12