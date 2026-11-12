Τα ζώδια που έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια νέα αρχή τις επόμενες ημέρες
Τα ζώδια που έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια νέα αρχή τις επόμενες ημέρες
Τώρα μπορείτε να αλλάξετε συνήθειες.
Ο Νοέμβριος προσφέρει σε τέσσερα ζώδια την ευκαιρία να αλλάξουν συνήθειες, να αφήσουν πίσω όσα δεν τους εξυπηρετούν και να κινηθούν προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Η περίοδος ευνοεί τις νέες αποφάσεις, αρκεί να υπάρχει διάθεση για ουσιαστικές αλλαγές.
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