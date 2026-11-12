Τα ζώδια που έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια νέα αρχή τις επόμενες ημέρες

Ο Νοέμβριος προσφέρει σε τέσσερα ζώδια την ευκαιρία να αλλάξουν συνήθειες, να αφήσουν πίσω όσα δεν τους εξυπηρετούν και να κινηθούν προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Η περίοδος ευνοεί τις νέες αποφάσεις, αρκεί να υπάρχει διάθεση για ουσιαστικές αλλαγές.