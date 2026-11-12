Εκδίδεται από την Ελλάδα στην Τουρκία αρχηγός συμμορίας που κατηγορείται για πυροβολισμούς και μια ανθρωποκτονία

Ο Σερτζάν Σαγιάλ ήταν καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol για 116 αδικήματα – Τον συνδέουν με 90 επιθέσεις με πυροβολισμούς, τραυματισμούς, μια ανθρωποκτονία και απειλές στη Σμύρνη

Σερτζάν Σαγιάλ (Sercan Sayal), τον οποίο οι τουρκικές αρχές χαρακτηρίζουν αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης και καταζητούν για 116 διαφορετικά αδικήματα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.



Σε βάρος του είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία της Interpol, καθώς αναζητούνταν διεθνώς για αδικήματα που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από πρόθεση, ένοπλη ληστεία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.



Σαγιάλ φέρεται να είχε οργανώσει στη Σμύρνη 90 επιθέσεις με πυροβολισμούς, τρεις επιθέσεις με τραυματισμούς, μία ανθρωποκτονία από πρόθεση και 164 περιστατικά απειλών.







Η επιχείρηση για την επιστροφή του στην Τουρκία Όπως αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας, των υπηρεσιών Πληροφοριών και Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος (KOM), της αρμόδιας διεύθυνσης Interpol-Europol, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας Σμύρνης και του υπουργείου Δικαιοσύνης.



Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, ο Σαγιάλ καταζητούνταν διεθνώς για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της σύστασης οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη εγκλημάτων, της διακεκριμένης ληστείας και της ένοπλης ληστείας από περισσότερα του ενός άτομα.



Το υπουργείο τον χαρακτηρίζει επικεφαλής «εγκληματικής οργάνωσης νέας γενιάς», επισημαίνοντας ότι σε βάρος του υπήρχαν 116 ξεχωριστές καταχωρίσεις καταζητούμενου για ισάριθμα αδικήματα.



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«Κανένας εγκληματίας δεν θα μπορεί να εξαφανίζει τα ίχνη του διαφεύγοντας στο εξωτερικό. Συνεχίζουμε να περιορίζουμε τα περιθώρια δράσης όσων απειλούν την ειρήνη των πολιτών μας, να κλείνουμε τις οδούς διαφυγής τους και να επαναφέρουμε στη χώρα μας πρόσωπα που καταζητούνται με ερυθρά αγγελία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών συνεχάρη τους αστυνομικούς, τις υπηρεσίες Πληροφοριών και Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος, τη Διεύθυνση Interpol και την Αστυνομική Διεύθυνση Σμύρνης, καθώς και όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση, ενώ ευχαρίστησε τα στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης.



Τούρκος υπουργός Εσωτερικών: «Μπορεί να αλλάζει ο τόπος όπου διαφεύγετε, αλλά όχι εκείνος όπου θα λογοδοτήσετε» Μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του Σαγιάλ από την Ελλάδα, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, προχώρησε σε δήλωση με την οποία υπογράμμισε την αποφασιστικότητα των τουρκικών αρχών να εντοπίζουν καταζητούμενους που έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.



«Η μνήμη του κράτους μας είναι ισχυρή και η βούλησή του ακλόνητη! Όσοι απειλούν την ειρήνη, τη ζωή και την περιουσία του λαού μας πρέπει να γνωρίζουν ότι καμία γωνιά του κόσμου δεν αποτελεί ασφαλές καταφύγιο γι' αυτούς!», ανέφερε και πρόσθεσε: «Εξασφαλίσαμε την έκδοση στη χώρα μας του αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης που καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία από την Ελλάδα. Βάλαμε τέλος στη φυγοδικία του και τον παραδώσαμε στη Δικαιοσύνη!».



Την έκδοση από την Ελλάδα στην Τουρκία του(Sercan Sayal), τον οποίο οι τουρκικές αρχές χαρακτηρίζουν αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης και καταζητούν για 116 διαφορετικά αδικήματα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.Σε βάρος του είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία της, καθώς αναζητούνταν διεθνώς για αδικήματα που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από πρόθεση, ένοπλη ληστεία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, από τις έρευνες των τουρκικών αρχών προέκυψε ότι οφέρεται να είχε οργανώσει στη Σμύρνημε πυροβολισμούς, τρεις επιθέσεις με τραυματισμούς, μία ανθρωποκτονία από πρόθεση καιπεριστατικά απειλών.Όπως αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας, των υπηρεσιών Πληροφοριών και Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος (), της αρμόδιας διεύθυνσηςτης Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας Σμύρνης και του υπουργείου Δικαιοσύνης.Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, οκαταζητούνταν διεθνώς για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της σύστασης οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη εγκλημάτων, της διακεκριμένης ληστείας και της ένοπλης ληστείας από περισσότερα του ενός άτομα.Το υπουργείο τον χαρακτηρίζει επικεφαλής «εγκληματικής οργάνωσης νέας γενιάς», επισημαίνοντας ότι σε βάρος του υπήρχαν 116 ξεχωριστές καταχωρίσεις καταζητούμενου για ισάριθμα αδικήματα.«Κανένας εγκληματίας δεν θα μπορεί να εξαφανίζει τα ίχνη του διαφεύγοντας στο εξωτερικό. Συνεχίζουμε να περιορίζουμε τα περιθώρια δράσης όσων απειλούν την ειρήνη των πολιτών μας, να κλείνουμε τις οδούς διαφυγής τους και να επαναφέρουμε στη χώρα μας πρόσωπα που καταζητούνται με ερυθρά αγγελία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών συνεχάρη τους αστυνομικούς, τις υπηρεσίες Πληροφοριών και Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος, τη Διεύθυνσηκαι την Αστυνομική Διεύθυνση Σμύρνης, καθώς και όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση, ενώ ευχαρίστησε τα στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης.Μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του Σαγιάλ από την Ελλάδα, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών,προχώρησε σε δήλωση με την οποία υπογράμμισε την αποφασιστικότητα των τουρκικών αρχών να εντοπίζουν καταζητούμενους που έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.«Η μνήμη του κράτους μας είναι ισχυρή και η βούλησή του ακλόνητη! Όσοι απειλούν την ειρήνη, τη ζωή και την περιουσία του λαού μας πρέπει να γνωρίζουν ότι καμία γωνιά του κόσμου δεν αποτελεί ασφαλές καταφύγιο γι' αυτούς!», ανέφερε και πρόσθεσε: «Εξασφαλίσαμε την έκδοση στη χώρα μας του αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης που καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία από την Ελλάδα. Βάλαμε τέλος στη φυγοδικία του και τον παραδώσαμε στη Δικαιοσύνη!».

«805 φυγάδες από 45 χώρες από την αρχή του έτους» Ο Μουσταφά Τσιφτσί παρουσίασε επίσης στοιχεία για τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού καταζητουμένων που έχουν πραγματοποιήσει οι τουρκικές αρχές από την αρχή του έτους.



«Από την αρχή του έτους έχουμε φέρει στη χώρα μας 805 φυγάδες από 45 χώρες, εκ των οποίων οι 189 είναι αρχηγοί και μέλη συμμοριών. Όσους πιστεύουν ότι μπορούν να διαπράττουν εγκλήματα και να γλιτώνουν διαφεύγοντας, θα τους βγάλουμε έναν έναν από τις κρυψώνες τους, θα τους οδηγήσουμε ενώπιον της Δικαιοσύνης και θα τους κάνουμε να σκύψουν το κεφάλι!», δήλωσε.



Κλείνοντας, συνεχάρη τους αστυνομικούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες που συμμετείχαν στην επιχείρηση και ευχαρίστησε το υπουργείο Δικαιοσύνης. «Κανένα χέρι που απειλεί την ειρήνη της Τουρκίας δεν βρίσκεται τόσο μακριά ώστε να μην μπορεί να το φτάσει το κράτος!», κατέληξε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών.