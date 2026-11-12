Η Αθήνα υποδέχεται 6.000 αθλητές από 40 χώρες για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού

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Περισσότεροι από 6.000 αθλητές και αθλούμενοι από 40 ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να βρεθούν στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2027, για να συμμετάσχουν στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού. Η ελληνική πρωτεύουσα αναλαμβάνει για πρώτη φορά τη φιλοξενία της διοργάνωσης, με το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ) να έχει κεντρικό ρόλο ως συνδιοργανωτής.Οι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου 2027, συγκεντρώνοντας εργαζομένους από επιχειρήσεις και οργανισμούς, αλλά και αθλητές που θα συμμετάσχουν μεμονωμένα. Πρόκειται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή αθλητική συνάντηση που συνδυάζει τον αθλητισμό με την επικοινωνία και τη συνεργασία ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και επαγγελματικούς χώρους.Το ΟΑΚΑ θα αποτελέσει το επίκεντρο των αγωνιστικών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας τις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις του. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το γνωστό Καλλιμάρμαρο, ενώ η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου.Για το ΟΑΚΑ δεν είναι η πρώτη εμπειρία από ανάλογη διοργάνωση. Τον Οκτώβριο του 2021 είχε φιλοξενήσει τους 3ους Παγκόσμιους Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, αποκτώντας σημαντική οργανωτική εμπειρία.Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, αναφέρθηκε στη σημασία της διοργάνωσης για το Ολυμπιακό Κέντρο και την Αθήνα.«Για το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "Σπύρος Λούης" και για όλους εμάς που εργαζόμαστε σε αυτό θα αποτελέσει τιμή να καλωσορίσουμε τους αθλητές – εργαζόμενους από ολόκληρη την Ευρώπη σε έναν από τους πιο ιστορικούς αθλητικούς χώρους του κόσμου», δήλωσε.Παράλληλα, επισήμανε ότι το ΟΑΚΑ θα υποδεχθεί τους συμμετέχοντες σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με βελτιωμένη προσβασιμότητα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διεξαγωγή των αγώνων σε ένα βιώσιμο περιβάλλον.Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας, με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, Σπύρο Καραβούλη, να τονίζει ότι η συμμετοχή του ΟΑΚΑ ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια για την επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων.Όπως υπογράμμισε, οι αθλητές θα έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου και σε εμβληματικούς χώρους που συνδέονται με την αθλητική και ολυμπιακή ιστορία της Ελλάδας.Οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργασιακού Αθλητισμού (EFCS), με την προηγούμενη διοργάνωση να έχει φιλοξενηθεί το 2025 στην Ισπανία.Οι εγγραφές για το «ECSG ATHENS 2027» έχουν ήδη ξεκινήσει, με τους διοργανωτές να καταγράφουν αυξημένο ενδιαφέρον.