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Κρήτη: Συνελήφθη γαμπρός δύο ημέρες πριν από τον γάμο του για πυροβολισμούς
Κρήτη: Συνελήφθη γαμπρός δύο ημέρες πριν από τον γάμο του για πυροβολισμούς
Ο 32χρονος συνελήφθη μετά από πυροβολισμούς που έπεσαν στον πρόγαμο από τρίτο άτομο – Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη
Αντί να ασχολείται με τις τελευταίες προετοιμασίες για τον γάμο του, που είναι προγραμματισμένος για αύριο, Παρασκευή (13/11), ένας 32χρονος στην Κρήτη βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, καθώς συνελήφθη για υπόθεση άσκοπων πυροβολισμών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πρόγαμου.
Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη (10/11), όταν στη διάρκεια του πρόγαμου έπεσαν πυροβολισμοί από τρίτο άτομο. Ωστόσο, εκείνος που βρέθηκε με χειροπέδες ήταν ο μέλλων γαμπρός, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου.
Παρότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πυροβολισμοί δεν προήλθαν από τον ίδιο, σε βάρος του 32χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη.
Ο μέλλων γαμπρός οδηγήθηκε σήμερα, Πέμπτη (12/11), ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να απολογηθεί, μόλις ένα 24ωρο πριν από την προγραμματισμένη γαμήλια τελετή.
Η εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας αναμένεται να καθορίσει εάν ο 32χρονος θα μπορέσει να παραστεί κανονικά στον γάμο του ή αν η περιπέτειά του με τη Δικαιοσύνη θα ανατρέψει τα σχέδια της τελευταίας στιγμής.
Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη (10/11), όταν στη διάρκεια του πρόγαμου έπεσαν πυροβολισμοί από τρίτο άτομο. Ωστόσο, εκείνος που βρέθηκε με χειροπέδες ήταν ο μέλλων γαμπρός, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου.
Παρότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πυροβολισμοί δεν προήλθαν από τον ίδιο, σε βάρος του 32χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη.
Ο μέλλων γαμπρός οδηγήθηκε σήμερα, Πέμπτη (12/11), ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να απολογηθεί, μόλις ένα 24ωρο πριν από την προγραμματισμένη γαμήλια τελετή.
Η εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας αναμένεται να καθορίσει εάν ο 32χρονος θα μπορέσει να παραστεί κανονικά στον γάμο του ή αν η περιπέτειά του με τη Δικαιοσύνη θα ανατρέψει τα σχέδια της τελευταίας στιγμής.
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