Τροχαίο ατύχημα στην Άρτα: Αυτοκίνητο έπεσε σε αύλακα γεμάτο νερό, σώος ο οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Άρτα

Τροχαίο ατύχημα στην Άρτα: Αυτοκίνητο έπεσε σε αύλακα γεμάτο νερό, σώος ο οδηγός

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε αύλακα γεμάτο νερό, με τον οδηγό να βγαίνει σώος

Τροχαίο ατύχημα στην Άρτα: Αυτοκίνητο έπεσε σε αύλακα γεμάτο νερό, σώος ο οδηγός
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Άρτα, στην περιοχή της γέφυρας του Πασά, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε αύλακα γεμάτο νερό.

Ο οδηγός κατάφερε να βγει εγκαίρως από το όχημα, χωρίς να τραυματιστεί. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε αρκετές ώρες αργότερα από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος ειδοποίησε την Πυροσβεστική και την Αστυνομία.

Με αφορμή το περιστατικό, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων, Σπύρος Θεμελής, επισήμανε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων την επικινδυνότητα του σημείου, όπου συγκεντρώνονται συχνά μεγάλες ποσότητες νερού.

Ο αντιδήμαρχος ζήτησε την τοποθέτηση προστατευτικού μέσου, ώστε να αποτρέπονται ανάλογα ατυχήματα, τονίζοντας την ανάγκη παρέμβασης των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς πρόκειται για τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου.

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