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Τροχαίο ατύχημα στην Άρτα: Αυτοκίνητο έπεσε σε αύλακα γεμάτο νερό, σώος ο οδηγός
Τροχαίο ατύχημα στην Άρτα: Αυτοκίνητο έπεσε σε αύλακα γεμάτο νερό, σώος ο οδηγός
Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε αύλακα γεμάτο νερό, με τον οδηγό να βγαίνει σώος
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Άρτα, στην περιοχή της γέφυρας του Πασά, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε αύλακα γεμάτο νερό.
Ο οδηγός κατάφερε να βγει εγκαίρως από το όχημα, χωρίς να τραυματιστεί. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε αρκετές ώρες αργότερα από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος ειδοποίησε την Πυροσβεστική και την Αστυνομία.
Με αφορμή το περιστατικό, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων, Σπύρος Θεμελής, επισήμανε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων την επικινδυνότητα του σημείου, όπου συγκεντρώνονται συχνά μεγάλες ποσότητες νερού.
Ο αντιδήμαρχος ζήτησε την τοποθέτηση προστατευτικού μέσου, ώστε να αποτρέπονται ανάλογα ατυχήματα, τονίζοντας την ανάγκη παρέμβασης των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς πρόκειται για τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου.
Ο οδηγός κατάφερε να βγει εγκαίρως από το όχημα, χωρίς να τραυματιστεί. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε αρκετές ώρες αργότερα από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος ειδοποίησε την Πυροσβεστική και την Αστυνομία.
Με αφορμή το περιστατικό, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων, Σπύρος Θεμελής, επισήμανε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων την επικινδυνότητα του σημείου, όπου συγκεντρώνονται συχνά μεγάλες ποσότητες νερού.
Ο αντιδήμαρχος ζήτησε την τοποθέτηση προστατευτικού μέσου, ώστε να αποτρέπονται ανάλογα ατυχήματα, τονίζοντας την ανάγκη παρέμβασης των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς πρόκειται για τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου.
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