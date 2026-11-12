Γυναίκα στη Χιλή ξαναβρήκε τους γιους της 40 χρόνια μετά την αρπαγή τους από τη δικτατορία Πινοσέτ: Η συγκινητική επανένωση

Οι δύο γιοι της Παντίγια, ο 41χρονος Τιμ Ρόλνικ και ο 37χρονος Τράβις Μέρντοχ, ταξίδεψαν από το Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών στη Χιλή για να συναντήσουν τη βιολογική τους μητέρα