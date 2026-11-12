Τα ρούχα της Sienna Miller στο War είναι ο άλλος πρωταγωνιστής της σειράς
Τα ρούχα της Sienna Miller στο War είναι ο άλλος πρωταγωνιστής της σειράς
Η Miller υποδύεται την Carla Duval, μια σταρ με τόσο καλό γούστο όσο και η ίδια.
Η Sienna Miller είναι ένα αδιαμφισβήτητο style icon. Στη νέα σειρά την οποια πρωταγωνιστεί, με τίτλο War, μεταμορφώνεται στον χαρακτήρα της Carla Duval ο οποιος έχει τουλάχιστον δύο προφανή κοινά με την ίδια εκτός οθόνης: είναι ηθοποιός, και διαθέτει μια αξιοζήλευτη γκαρνταρόμπα.
Η Carla, βρετανικής καταγωγής όπως και η Sienna (άλλο ένα κοινό τους) εντυπωσιάζει εξίσου στο κόκκινο χαλί όσο και στις καθημερινές της εμφανίσεις και συνδυάζει την καλαισθησία με τις πιο χαλαρές και street style εμφανίσεις. Σας θυμίζει κάποια;
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Η Carla, βρετανικής καταγωγής όπως και η Sienna (άλλο ένα κοινό τους) εντυπωσιάζει εξίσου στο κόκκινο χαλί όσο και στις καθημερινές της εμφανίσεις και συνδυάζει την καλαισθησία με τις πιο χαλαρές και street style εμφανίσεις. Σας θυμίζει κάποια;
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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