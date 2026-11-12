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Πέθανε ο ηθοποιός και χορογράφος Σίμων Πάτροκλος
Πέθανε ο ηθοποιός και χορογράφος Σίμων Πάτροκλος
Δεν άξιζες την ταλαιπωρία που πέρασες ούτε νέος μέσα στη δικτατορία, ούτε τελευταία με τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας σου, έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας
Την τελευταία του πνοή άφησε ο Σίμων Πάτροκλος, ηθοποιός, χορευτής, χορογράφος, σκηνοθέτης και δάσκαλος υποκριτικής και κίνησης, με μακρά παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο.
Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στα social media. Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο εκλιπών στη ζωή του, εστιάζοντας στην περιπέτεια της υγείας του. Παράλληλα, ανέφερε ότι το τελευταίο αντίο θα ειπωθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.
Ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησε τον εκλιπόντα, θυμίζοντας την πολυετή φιλία τους, την αγάπη του για τα ζώα και την ιδιαίτερη σχέση του με την Αθήνα. Όπως έγραψε: «Αντίο Σίμωνα. Ο Σίμων Πάτροκλος, ο αγαπημένος μας φίλος, ο ευγενής άνθρωπος, ο σπουδαίος πολύπλευρος καλλιτεχνης, ηθοποιός, χορευτής, χορογράφος, δάσκαλος ηθοποιών, συνεπής συνδικαλιστής και κυρίως ποιητής της ζωής μας αποχαιρέτησε σήμερα το μεσημέρι».
Στη συνέχεια της ανάρτησης πρόσθεσε: «Με το ποδήλατο γύρναγε σαν αερικό στους δρόμους της Αθήνας, η αγάπη του για τα ζώα υπέρμετρη. Ζούσε με τον αγαπημένο του σκύλο σαν οικογένεια. Τον γνώρισα πριν 50 χρόνια όταν είμαστε στον χορό του Οιδίποδα Τυράννου με τον θίασο Νίκου Χατζίσκου -Tιτίκας Νικηφοράκη κι από τότε βαθιά φιλία μας ένωνε. Καλό ταξίδι φίλε μου. Δεν άξιζες την ταλαιπωρία που πέρασες ούτε νέος μέσα στη δικτατορία, ούτε τελευταία με τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας σου. Οι ηθοποιοί, το ΣΕΗ και το ΤΑΣΕΗ που νοιάστηκες γι αυτά σε αποχαιρετούν και στη Ριτσώνα. Το Σάββατο θα πούμε το τελευταίο αντίο».
Δείτε την ανάρτησή του
Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στα social media. Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο εκλιπών στη ζωή του, εστιάζοντας στην περιπέτεια της υγείας του. Παράλληλα, ανέφερε ότι το τελευταίο αντίο θα ειπωθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.
Ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησε τον εκλιπόντα, θυμίζοντας την πολυετή φιλία τους, την αγάπη του για τα ζώα και την ιδιαίτερη σχέση του με την Αθήνα. Όπως έγραψε: «Αντίο Σίμωνα. Ο Σίμων Πάτροκλος, ο αγαπημένος μας φίλος, ο ευγενής άνθρωπος, ο σπουδαίος πολύπλευρος καλλιτεχνης, ηθοποιός, χορευτής, χορογράφος, δάσκαλος ηθοποιών, συνεπής συνδικαλιστής και κυρίως ποιητής της ζωής μας αποχαιρέτησε σήμερα το μεσημέρι».
Στη συνέχεια της ανάρτησης πρόσθεσε: «Με το ποδήλατο γύρναγε σαν αερικό στους δρόμους της Αθήνας, η αγάπη του για τα ζώα υπέρμετρη. Ζούσε με τον αγαπημένο του σκύλο σαν οικογένεια. Τον γνώρισα πριν 50 χρόνια όταν είμαστε στον χορό του Οιδίποδα Τυράννου με τον θίασο Νίκου Χατζίσκου -Tιτίκας Νικηφοράκη κι από τότε βαθιά φιλία μας ένωνε. Καλό ταξίδι φίλε μου. Δεν άξιζες την ταλαιπωρία που πέρασες ούτε νέος μέσα στη δικτατορία, ούτε τελευταία με τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας σου. Οι ηθοποιοί, το ΣΕΗ και το ΤΑΣΕΗ που νοιάστηκες γι αυτά σε αποχαιρετούν και στη Ριτσώνα. Το Σάββατο θα πούμε το τελευταίο αντίο».
Δείτε την ανάρτησή του
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