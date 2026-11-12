Πέθανε ο ηθοποιός και χορογράφος Σίμων Πάτροκλος

θα ειπωθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Αντίο Σίμωνα. Ο Σίμων Πάτροκλος, ο αγαπημένος μας φίλος, ο ευγενής άνθρωπος, ο σπουδαίος πολύπλευρος καλλιτεχνης, ηθοποιός, χορευτής, χορογράφος, δάσκαλος ηθοποιών, συνεπής συνδικαλιστής και κυρίως ποιητής της ζωής μας αποχαιρέτησε σήμερα το μεσημέρι».



Στη συνέχεια της ανάρτησης πρόσθεσε: «Με το ποδήλατο γύρναγε σαν αερικό στους δρόμους της Αθήνας, η αγάπη του για τα ζώα υπέρμετρη. Ζούσε με τον αγαπημένο του σκύλο σαν οικογένεια. Τον γνώρισα πριν 50 χρόνια όταν είμαστε στον χορό του Οιδίποδα Τυράννου με τον θίασο Νίκου Χατζίσκου -Tιτίκας Νικηφοράκη κι από τότε βαθιά φιλία μας ένωνε. Καλό ταξίδι φίλε μου. Δεν άξιζες την ταλαιπωρία που πέρασες ούτε νέος μέσα στη δικτατορία, ούτε τελευταία με τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας σου. Οι ηθοποιοί, το ΣΕΗ και το ΤΑΣΕΗ που νοιάστηκες γι αυτά σε αποχαιρετούν και στη Ριτσώνα. Το Σάββατο θα πούμε το τελευταίο αντίο».



