Κίνα για σκάνδαλο Χουάνγκ: Οι ΗΠΑ κατασκευάζουν ιστορίες κατασκοπείας για να μας αποκλείσουν τεχνολογικά
Κίνα για σκάνδαλο Χουάνγκ: Οι ΗΠΑ κατασκευάζουν ιστορίες κατασκοπείας για να μας αποκλείσουν τεχνολογικά
Το Πεκίνο καταγγέλλει ότι η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί την υπόθεση του επικεφαλής της Nvidia ως πρόσχημα για να περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ
Το Πεκίνο κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι κατασκευάζουν ιστορίες κατασκοπείας, όπως το σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται ο επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, για να τις χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα προκειμένου να επιβάλλει «τεχνολογικό αποκλεισμό» στην Κίνα.
«Η αμερικανική πλευρά θα πρέπει να σταματήσει να κατασκευάζει τέτοιου είδους αφηγήματα περί κατασκοπείας και να τα χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για την επιβολή τεχνολογικού αποκλεισμού», δήλωσε στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων η Μάο Νινγκ εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.
Η Μάο έκανε τις δηλώσεις αυτές σε μια συγκυρία κατά την οποία το σκάνδαλο με τον Τζένσεν Χουάνγκ ενισχύει τη θέση αυτών στις ΗΠΑ που τάσσονται υπέρ μιας σκληρής στάσης όσον αφορά την πώληση στην Κίνα τσιπ, κρίσιμης σημασίας για την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).
Η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος της Κίνας ωθείται από την ανεξάρτητη καινοτομία και την ανοικτή συνεργασία, υπογράμμισε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου.
Πρόσθεσε εξάλλου ότι το Πεκίνο είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την υλοποίηση των σημείων συναίνεσης στα οποία κατέληξαν οι δύο αρχηγοί κρατών.
«Η αμερικανική πλευρά θα πρέπει να σταματήσει να κατασκευάζει τέτοιου είδους αφηγήματα περί κατασκοπείας και να τα χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για την επιβολή τεχνολογικού αποκλεισμού», δήλωσε στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων η Μάο Νινγκ εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.
Η Μάο έκανε τις δηλώσεις αυτές σε μια συγκυρία κατά την οποία το σκάνδαλο με τον Τζένσεν Χουάνγκ ενισχύει τη θέση αυτών στις ΗΠΑ που τάσσονται υπέρ μιας σκληρής στάσης όσον αφορά την πώληση στην Κίνα τσιπ, κρίσιμης σημασίας για την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).
Η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος της Κίνας ωθείται από την ανεξάρτητη καινοτομία και την ανοικτή συνεργασία, υπογράμμισε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου.
Πρόσθεσε εξάλλου ότι το Πεκίνο είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την υλοποίηση των σημείων συναίνεσης στα οποία κατέληξαν οι δύο αρχηγοί κρατών.
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