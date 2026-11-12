Natalia Vodianova: Το μοντέλο από τη Ρωσία που μεγάλωσε χωρίς πατέρα, με την αυτιστική αδερφή της και συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας
MARIE CLAIRE

Natalia Vodianova: Το μοντέλο από τη Ρωσία που μεγάλωσε χωρίς πατέρα, με την αυτιστική αδερφή της και συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας

Από τη δύσκολη παιδική ηλικία στη διεθνή καριέρα και τη φιλανθρωπική δράση

Natalia Vodianova: Το μοντέλο από τη Ρωσία που μεγάλωσε χωρίς πατέρα, με την αυτιστική αδερφή της και συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας
Την αποκαλούν «Σούπερνοβα», ένα παρατσούκλι που της έδωσε ο κόσμος της μόδας, όπως τα αστέρια που εκρήγνυνται προκαλώντας ένα γιγαντιαίο ωστικό κύμα στο Σύμπαν.
Η Natalia Vodianova, όμως, ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα της δεκαετία του 1990, θα μπορούσε να είναι πρωταγωνίστρια σε κινηματογραφική ταινία.

Μεγάλωσε στη Ρωσία, σε μια οικογένεια που αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, ενώ ανέλαβε από πολύ μικρή ηλικία ευθύνες που συνήθως δεν αναλογούν σε ένα παιδί. Χρόνια αργότερα, έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της διεθνούς μόδας, δημιούργησε τη δική της οικογένεια και αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ζωής της στην υποστήριξη παιδιών με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Η πρόσφατη αναφορά της στα παιδικά της χρόνια, στο συνέδριο WEConvention, έφερε ξανά στο προσκήνιο μια πλευρά της ζωής της που δεν συνδέεται με τις πασαρέλες και τις φωτογραφίσεις, αλλά με τα παιδικά της χρόνια και τις δυσκολίες στην οικογένειά της.

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