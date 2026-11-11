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Αντιμέτωπος ακόμη και με πρωτοφανή ποινή ο Οβόνο μετά τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ
Αντιμέτωπος ακόμη και με πρωτοφανή ποινή ο Οβόνο μετά τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ
Βαρύ παραμένει το κλίμα στην Ισπανία μετά τον θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, με τον τερματοφύλακα της Ανδόρα, Χεσούς Οβόνο να βρίσκεται αντιμέτωπος με αυστηρές κυρώσεις
Σοκαρισμένο παραμένει το ισπανικό ποδόσφαιρο από τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 3 Νοεμβρίου, έπειτα από μια σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρα, Χεσούς Οβόνο.
Το τραγικό περιστατικό έχει αφήσει βαθιά σημάδια και στις δύο πλευρές, με τον 25χρονο γκολκίπερ από την Ισημερινή Γουινέα να φέρεται πως δυσκολεύεται ιδιαίτερα να διαχειριστεί όσα συνέβησαν.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο τερματοφύλακας βρίσκεται στο σπίτι του, έχοντας κοντά του την οικογένεια και τους ανθρώπους του, ενώ φέρεται να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα.
Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην απόφαση της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία αναμένεται να εξετάσει το περιστατικό και να αποφασίσει για την αθλητική τιμωρία του ποδοσφαιριστή.
Όπως αναφέρει το Cadena COPE, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται αφορά την επιβολή αποκλεισμού 15 αγωνιστικών, ενώ έχουν διατυπωθεί εκτιμήσεις ακόμη και για πιο αυστηρές κυρώσεις. Μεταξύ των ενδεχομένων που συζητούνται είναι ακόμη και η αφαίρεση της δυνατότητας άσκησης του επαγγέλματος του ποδοσφαιριστή, κάτι που θα αποτελούσε πρωτοφανή εξέλιξη για τα ισπανικά δεδομένα.
Βέβαια, πρέπει να διαχωριστεί η αθλητική διαδικασία από οποιαδήποτε ενδεχόμενη ποινική έρευνα. Οι αρμόδιες αρχές είναι εκείνες που θα κρίνουν εάν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω νομικές ενέργειες και αν προκύπτουν ευθύνες από τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Το τραγικό περιστατικό έχει αφήσει βαθιά σημάδια και στις δύο πλευρές, με τον 25χρονο γκολκίπερ από την Ισημερινή Γουινέα να φέρεται πως δυσκολεύεται ιδιαίτερα να διαχειριστεί όσα συνέβησαν.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο τερματοφύλακας βρίσκεται στο σπίτι του, έχοντας κοντά του την οικογένεια και τους ανθρώπους του, ενώ φέρεται να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα.
Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην απόφαση της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία αναμένεται να εξετάσει το περιστατικό και να αποφασίσει για την αθλητική τιμωρία του ποδοσφαιριστή.
Όπως αναφέρει το Cadena COPE, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται αφορά την επιβολή αποκλεισμού 15 αγωνιστικών, ενώ έχουν διατυπωθεί εκτιμήσεις ακόμη και για πιο αυστηρές κυρώσεις. Μεταξύ των ενδεχομένων που συζητούνται είναι ακόμη και η αφαίρεση της δυνατότητας άσκησης του επαγγέλματος του ποδοσφαιριστή, κάτι που θα αποτελούσε πρωτοφανή εξέλιξη για τα ισπανικά δεδομένα.
Βέβαια, πρέπει να διαχωριστεί η αθλητική διαδικασία από οποιαδήποτε ενδεχόμενη ποινική έρευνα. Οι αρμόδιες αρχές είναι εκείνες που θα κρίνουν εάν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω νομικές ενέργειες και αν προκύπτουν ευθύνες από τις συνθήκες του δυστυχήματος.
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