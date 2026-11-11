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Από το «Free Palestine» στο «Free Cyprus»: Νέα συνθήματα στους τοίχους της Ευρώπης, βίντεο και φωτογραφίες
Από το «Free Palestine» στο «Free Cyprus»: Νέα συνθήματα στους τοίχους της Ευρώπης, βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφίες και βίντεο από το Παρίσι, το Μόναχο και το Εδιμβούργο δείχνουν γκράφιτι με το σύνθημα «Ελεύθερη Κύπρος», τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται στη θέση παλαιότερων συνθημάτων υπέρ της Παλαιστίνης
Μια νέα τάση φαίνεται να διαμορφώνεται στους δρόμους ευρωπαϊκών πόλεων, όπου το γνωστό σύνθημα «Free Palestine» αρχίζει να αποκτά έναν απρόσμενο ανταγωνιστή. Πρόκειται για το «Free Cyprus», δηλαδή «Ελεύθερη Κύπρος», το οποίο εμφανίζεται σε γκράφιτι που δημοσιοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι πρώτες φωτογραφίες προήλθαν από το Παρίσι και ακολούθησαν αντίστοιχες εικόνες από το Μόναχο, ενώ σήμερα δημοσιοποιήθηκε νέο υλικό από το Εδιμβούργο της Σκωτίας. Το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τις αναρτήσεις, ορισμένα από τα συνθήματα για την Κύπρο γράφονται πάνω σε παλαιότερα γκράφιτι υπέρ της Παλαιστίνης, επιχειρώντας να φέρουν στη δημόσια συζήτηση ένα άλλο πρόβλημα κατοχής που παραμένει άλυτο για περισσότερο από μισό αιώνα.
Η αρχή έγινε στις 9 Νοεμβρίου, όταν ο λογαριασμός Visegrád 24 στην πλατφόρμα Χ δημοσίευσε φωτογραφία που, σύμφωνα με την ανάρτηση, προερχόταν από το Παρίσι. Στην εικόνα διακρίνεται το σύνθημα «FREE CYPRUS», γραμμένο με λευκό χρώμα σε μεταλλική επιφάνεια.
Η ανάρτηση συνοδευόταν από την επισήμανση ότι τα γκράφιτι «Free Palestine» στη Δύση αποκτούν πλέον ανταγωνισμό από το «Free Cyprus», υποστηρίζοντας ότι ανάλογα μηνύματα εμφανίζονται σε περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις τις τελευταίες εβδομάδες.
Οι πρώτες φωτογραφίες προήλθαν από το Παρίσι και ακολούθησαν αντίστοιχες εικόνες από το Μόναχο, ενώ σήμερα δημοσιοποιήθηκε νέο υλικό από το Εδιμβούργο της Σκωτίας. Το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τις αναρτήσεις, ορισμένα από τα συνθήματα για την Κύπρο γράφονται πάνω σε παλαιότερα γκράφιτι υπέρ της Παλαιστίνης, επιχειρώντας να φέρουν στη δημόσια συζήτηση ένα άλλο πρόβλημα κατοχής που παραμένει άλυτο για περισσότερο από μισό αιώνα.
Η αρχή έγινε στις 9 Νοεμβρίου, όταν ο λογαριασμός Visegrád 24 στην πλατφόρμα Χ δημοσίευσε φωτογραφία που, σύμφωνα με την ανάρτηση, προερχόταν από το Παρίσι. Στην εικόνα διακρίνεται το σύνθημα «FREE CYPRUS», γραμμένο με λευκό χρώμα σε μεταλλική επιφάνεια.
Από το Παρίσι στο Μόναχο
Η φωτογραφία αναπαράχθηκε από πολλούς χρήστες, με σχόλια που αναφέρονταν στην τουρκική εισβολή του 1974 και στη συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μία ημέρα αργότερα, χθες, ο ίδιος λογαριασμός δημοσίευσε φωτογραφία από το Μόναχο της Γερμανίας, στην οποία εμφανίζεται το σύνθημα «FREE CYPRUS» σε περίφραξη.
New graffiti has appeared in Paris with the message: "Free Cyprus" 🇨🇾 https://t.co/L3NBCCIVRd— Visegrád 24 (@visegrad24) November 9, 2026
Η ανάρτηση συνοδευόταν από την επισήμανση ότι τα γκράφιτι «Free Palestine» στη Δύση αποκτούν πλέον ανταγωνισμό από το «Free Cyprus», υποστηρίζοντας ότι ανάλογα μηνύματα εμφανίζονται σε περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις τις τελευταίες εβδομάδες.
All the “Free Palestine” graffiti in the West is now facing competition by “Free Cyprus” More and more Free Cyprus messages have been appearing on walls in cities across Europe in recent weeks. This most recent example is from Munich, Germany https://t.co/t7lRuVuOHE— Visegrád 24 (@visegrad24) November 10, 2026
Και στο ΕδιμβούργοΤο πιο πρόσφατο περιστατικό δημοσιοποιήθηκε σήμερα και αφορά το Εδιμβούργο. Στη σχετική ανάρτηση του Visegrád 24 αναφέρεται ότι πολίτες άρχισαν να καλύπτουν συνθήματα «Free Palestine» και να τα αντικαθιστούν με το «FREE CYPRUS». Η συγκεκριμένη πρακτική δίνει διαφορετική διάσταση στις παρεμβάσεις, καθώς δεν περιορίζεται στην προβολή ενός συνθήματος για την Κύπρο, αλλά χρησιμοποιεί την παρουσία των φιλοπαλαιστινιακών μηνυμάτων για να στρέψει την προσοχή σε μια άλλη διεθνή εκκρεμότητα.
People have started covering up “Free Palestine” graffiti in cities across Europe and are replacing it with: “FREE CYPRUS” Here’s the latest example from Edinburgh https://t.co/VdVQl4JcbR— Visegrád 24 (@visegrad24) November 11, 2026
Μια νέα μορφή διαδικτυακού ακτιβισμού;Η εμφάνιση των συγκεκριμένων συνθημάτων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ως προς τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται διεθνώς.
Το «Free Palestine» έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα σε διαδηλώσεις, γκράφιτι και άλλες δημόσιες παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.
Η επιλογή του «Free Cyprus» ακολουθεί την ίδια σύντομη και αναγνωρίσιμη διατύπωση, αλλά μεταφέρει το ενδιαφέρον στην τουρκική κατοχή της Κύπρου.
Η αντικατάσταση των συνθημάτων, όπου πράγματι συμβαίνει, μπορεί να ερμηνευθεί ως προσπάθεια ανάδειξης του Κυπριακού μέσα από την αντιπαράθεση με ένα ζήτημα που έχει ήδη μεγάλη προβολή στην ευρωπαϊκή δημόσια συζήτηση.
Δεν υπάρχουν, ωστόσο, μέχρι στιγμής επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πίσω από τα γκράφιτι βρίσκεται οργανωμένο κίνημα με συγκεκριμένη πολιτική καθοδήγηση ή ότι η πρακτική έχει αποκτήσει ευρεία διάδοση.
Αυτό που καταγράφεται είναι η εμφάνιση και η διαδικτυακή αναπαραγωγή ενός συνθήματος το οποίο συνδέει τη συζήτηση για την απελευθέρωση κατεχόμενων εδαφών με την Κύπρο.
Το κατά πόσο το «Free Cyprus» θα περιοριστεί σε μερικές παρεμβάσεις ή θα εξελιχθεί σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία παραμένει ανοιχτό.
Προς το παρόν, οι εικόνες από το Παρίσι, το Μόναχο και το Εδιμβούργο έχουν καταφέρει να επαναφέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ερώτημα που εξακολουθεί να απασχολεί την Κύπρο εδώ και δεκαετίες: Πότε θα τερματιστεί η τουρκική κατοχή;
Η επιλογή του «Free Cyprus» ακολουθεί την ίδια σύντομη και αναγνωρίσιμη διατύπωση, αλλά μεταφέρει το ενδιαφέρον στην τουρκική κατοχή της Κύπρου.
Η αντικατάσταση των συνθημάτων, όπου πράγματι συμβαίνει, μπορεί να ερμηνευθεί ως προσπάθεια ανάδειξης του Κυπριακού μέσα από την αντιπαράθεση με ένα ζήτημα που έχει ήδη μεγάλη προβολή στην ευρωπαϊκή δημόσια συζήτηση.
Δεν υπάρχουν, ωστόσο, μέχρι στιγμής επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πίσω από τα γκράφιτι βρίσκεται οργανωμένο κίνημα με συγκεκριμένη πολιτική καθοδήγηση ή ότι η πρακτική έχει αποκτήσει ευρεία διάδοση.
Αυτό που καταγράφεται είναι η εμφάνιση και η διαδικτυακή αναπαραγωγή ενός συνθήματος το οποίο συνδέει τη συζήτηση για την απελευθέρωση κατεχόμενων εδαφών με την Κύπρο.
Το κατά πόσο το «Free Cyprus» θα περιοριστεί σε μερικές παρεμβάσεις ή θα εξελιχθεί σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία παραμένει ανοιχτό.
Προς το παρόν, οι εικόνες από το Παρίσι, το Μόναχο και το Εδιμβούργο έχουν καταφέρει να επαναφέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ερώτημα που εξακολουθεί να απασχολεί την Κύπρο εδώ και δεκαετίες: Πότε θα τερματιστεί η τουρκική κατοχή;
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