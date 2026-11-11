Αθώος ο ράπερ Light για διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία, κατοχή όπλων, πυρομαχικών και κάνναβης – Αθώος και ο μάνατζέρ του

Όταν οι δικαστές κρίνουν και αποφασίζουν με βάση μόνο τα πραγματικά περιστατικά χωρίς να επηρεάζονται από την δημοσιότητα της υπόθεσης τότε στο τέλος κερδισμένη είναι πάντοτε η Δικαιοσύνη, δήλωσε ο συνήγορος του ράπερ κ.Σάκης Κεχαγιόγλου