Η Κέρι Ράσελ επιβεβαιώνει ότι η βερμούδα είναι το πιο κομψό κομμάτι της σεζόν
MARIE CLAIRE

Η Κέρι Ράσελ επιβεβαιώνει ότι η βερμούδα είναι το πιο κομψό κομμάτι της σεζόν

Με ένα σοκολατί σύνολο Saint Laurent, η ηθοποιός μάς δίνει ακόμη μία στυλιστική πρόταση για το πώς φοριέται η βερμούδα το φθινόπωρο.

Η Κέρι Ράσελ επιβεβαιώνει ότι η βερμούδα είναι το πιο κομψό κομμάτι της σεζόν
Η Keri Russell φαίνεται πως έχει βρει το κομμάτι που θα πρωταγωνιστήσει στις φετινές της εμφανίσεις. Μετά την ιδιαίτερη γκρι βερμούδα Junya Watanabe για την Comme des Garçons που επέλεξε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη, η ηθοποιός επιστρέφει με μία ακόμη εκδοχή του ίδιου trend, αυτή τη φορά με την υπογραφή του οίκου Saint Laurent.

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