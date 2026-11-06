Η Σάλμα Χάγιεκ νιώθει καλύτερα στα 60 της: «Δεν έχω άγχος όπως στα 20 ή στα 50»

ΗSalma Hayek μιλά για τη νέα δεκαετία της ζωής της, αποκαλύπτοντας πως η συμπλήρωση των 60 χρόνων όχι μόνο δεν την τρομάζει, αλλά την κάνει να αισθάνεται πιο αισιόδοξη από ποτέ.Σε αποκλειστική συνέντευξή της στο PEOPLE, στο πλαίσιο των Women in Film (WIF) Honors 2026, που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στο The Beverly Hilton, στο Beverly Hills της California, η ηθοποιός, που βραβεύτηκε για την προσφορά και τη δράση τους υπέρ της ισότητας και της μεγαλύτερης εκπροσώπησης των γυναικών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αναφέρθηκε στα 60ά γενέθλιά της, τα οποία γιόρτασε στις 2 Σεπτεμβρίου, τονίζοντας πως η είσοδος σε αυτή τη νέα δεκαετία δεν ήταν καθόλου δύσκολη.«Νιώθω πολύ αισιόδοξη. Η ιδέα ακουγόταν τόσο τρομακτική στα 20, στα 30, στα 40, ακόμη και στα 50. Τελικά, δεν είναι καθόλου τρομακτικό. Όταν φτάνεις σε αυτή την ηλικία, συνειδητοποιείς ότι δεν είναι καθόλου άσχημα τα πράγματα», δήλωσε. Και συνέχισε: «Εξακολουθώ να κάνω αυτό που αγαπώ και έχω την ευλογία να έχω δίπλα μου την οικογένεια και τους φίλους μου, να απολαμβάνω υγεία, ενέργεια και όνειρα. Πάμε!».Η Salma Hayek, η οποία μετρά δεκαετίες επιτυχημένης πορείας στον κινηματογράφο, έκανε πρόσφατα και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους με το Arena, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν ακόμη επαγγελματικοί στόχοι που θέλει να εκπληρώσει, απάντησε: «Μόλις σκηνοθέτησα την πρώτη μου ταινία και αυτό είναι κάτι που με ενθουσιάζει πολύ».