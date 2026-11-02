«Δεν πίστευα στα φαντάσματα, μέχρι που έπιασα δουλειά εδώ»
«Δεν πίστευα στα φαντάσματα, μέχρι που έπιασα δουλειά εδώ»
Πώς είναι να εργάζεσαι σε ένα «στοιχειωμένο μνημείο» στη Σκωτία;
Η Σκωτία είναι γεμάτη με κτίρια με ιστορίες φαντασμάτων, ανεξήγητους θορύβους και μυστηριώδη πράγματα, όπως μας υπενθυμίζει η δημοσιογράφος του BBC Frankie Allan, στη διάρκεια του Χάλογουιν. Πώς είναι όμως να δουλεύεις σε ένα από αυτά τα μέρη;
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα