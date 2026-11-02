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«Δεν πίστευα στα φαντάσματα, μέχρι που έπιασα δουλειά εδώ»
MARIE CLAIRE

«Δεν πίστευα στα φαντάσματα, μέχρι που έπιασα δουλειά εδώ»

Πώς είναι να εργάζεσαι σε ένα «στοιχειωμένο μνημείο» στη Σκωτία;

«Δεν πίστευα στα φαντάσματα, μέχρι που έπιασα δουλειά εδώ»
Η Σκωτία είναι γεμάτη με κτίρια με ιστορίες φαντασμάτων, ανεξήγητους θορύβους και μυστηριώδη πράγματα, όπως μας υπενθυμίζει η δημοσιογράφος του BBC Frankie Allan, στη διάρκεια του Χάλογουιν. Πώς είναι όμως να δουλεύεις σε ένα από αυτά τα μέρη;

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