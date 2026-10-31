Η αστυνομία ερευνά επίσκεψη του πρίγκιπα Άντριου και του Τζέφρι Έπσταϊν στην ιδιωτική κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ
Η αστυνομία ερευνά επίσκεψη του πρίγκιπα Άντριου και του Τζέφρι Έπσταϊν στην ιδιωτική κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ
Η έρευνα έρχεται στον απόηχο καταγγελιών ότι γυναίκες μεταφέρθηκαν στο Balmoral, το ιδιωτικό κτήμα της βασίλισσας Elizabeth, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή τους.
Η έρευνα έρχεται στον απόηχο καταγγελιών ότι γυναίκες μεταφέρθηκαν στο Balmoral, το ιδιωτικό κτήμα της βασίλισσας Elizabeth, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή τους.
Η αστυνομία της Σκωτίας φέρεται να ερευνά επίσκεψη που πραγματοποίησαν ο Jeffrey Epstein και η Ghislaine Maxwell στο κάστρο Balmoral το 1999, ως προσκεκλημένοι του τότε πρίγκιπα Andrew, ο οποίος πλέον είναι γνωστός ως Andrew Mountbatten-Windsor. Η έρευνα έρχεται στον απόηχο καταγγελιών ότι γυναίκες μεταφέρθηκαν στο Balmoral, το ιδιωτικό κτήμα της βασίλισσας Elizabeth, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή τους.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα