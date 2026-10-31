Η αστυνομία ερευνά επίσκεψη του πρίγκιπα Άντριου και του Τζέφρι Έπσταϊν στην ιδιωτική κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ

Η έρευνα έρχεται στον απόηχο καταγγελιών ότι γυναίκες μεταφέρθηκαν στο Balmoral, το ιδιωτικό κτήμα της βασίλισσας Elizabeth, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή τους.