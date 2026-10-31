Η αστυνομία ερευνά επίσκεψη του πρίγκιπα Άντριου και του Τζέφρι Έπσταϊν στην ιδιωτική κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ
MARIE CLAIRE

Η αστυνομία ερευνά επίσκεψη του πρίγκιπα Άντριου και του Τζέφρι Έπσταϊν στην ιδιωτική κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ

Η έρευνα έρχεται στον απόηχο καταγγελιών ότι γυναίκες μεταφέρθηκαν στο Balmoral, το ιδιωτικό κτήμα της βασίλισσας Elizabeth, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή τους.

Η αστυνομία ερευνά επίσκεψη του πρίγκιπα Άντριου και του Τζέφρι Έπσταϊν στην ιδιωτική κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ
Η αστυνομία της Σκωτίας φέρεται να ερευνά επίσκεψη που πραγματοποίησαν ο Jeffrey Epstein και η Ghislaine Maxwell στο κάστρο Balmoral το 1999, ως προσκεκλημένοι του τότε πρίγκιπα Andrew, ο οποίος πλέον είναι γνωστός ως Andrew Mountbatten-Windsor. Η έρευνα έρχεται στον απόηχο καταγγελιών ότι γυναίκες μεταφέρθηκαν στο Balmoral, το ιδιωτικό κτήμα της βασίλισσας Elizabeth, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή τους.

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