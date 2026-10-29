Ποια Τεχνητή Νοημοσύνη; Η Prada ζωγραφίζει τη μαγεία των Χριστουγέννων στο χέρι
Ποια Τεχνητή Νοημοσύνη; Η Prada ζωγραφίζει τη μαγεία των Χριστουγέννων στο χέρι
Τι σημαίνει πολυτέλεια σήμερα; Η λέξη έχει αρχίσει σχεδόν να κακοποιείται και να χρησιμοποιείται ξύλινα και κενά. Η ουσία της όμως; Σε ένα κλίμα όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι γρήγορες λύσεις που προσφέρει φαίνεται να μας κατακλύζουν, η πολυτέλεια έχει αρχίσει να ορίζεται διαφορετικά. Ο οίκος Prada, επέλεξε να επιστρέψει στη γοητεία της χειροτεχνίας, μετατρέποντας την εορταστική του καμπάνια για το 2026 σε ένα παραμύθι που μοιάζει να ξεπήδησε από τις σελίδες ενός εικονογραφημένου βιβλίου.
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