To σέξι look της Xέιλι Μπίμπερ με δαντέλα head-to-toe
To σέξι look της Xέιλι Μπίμπερ με δαντέλα head-to-toe
Αυτή τη σεζόν, όλα περιστρέφονται γύρω από τη δαντέλα.
Aυτή τη σεζόν, όλα περιστρέφονται γύρω από τη δαντέλα. Τα όρια ανάμεσα στα hosiery και τα ρούχα γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα και η Calzedonia περνά στο προσκήνιο με μια lace collection και μια καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη Hailey Bieber, αναδεικνύοντας τη δαντέλα σε fashion statement.
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