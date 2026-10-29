To σέξι look της Xέιλι Μπίμπερ με δαντέλα head-to-toe

Aυτή τη σεζόν, όλα περιστρέφονται γύρω από τη δαντέλα. Τα όρια ανάμεσα στα hosiery και τα ρούχα γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα και η





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περνά στο προσκήνιο με μια lace collection και μια καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη Hailey Bieber, αναδεικνύοντας τη δαντέλα σε fashion statement.