To σέξι look της Xέιλι Μπίμπερ με δαντέλα head-to-toe
MARIE CLAIRE

To σέξι look της Xέιλι Μπίμπερ με δαντέλα head-to-toe

Αυτή τη σεζόν, όλα περιστρέφονται γύρω από τη δαντέλα.

To σέξι look της Xέιλι Μπίμπερ με δαντέλα head-to-toe
Aυτή τη σεζόν, όλα περιστρέφονται γύρω από τη δαντέλα. Τα όρια ανάμεσα στα hosiery και τα ρούχα γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα και η Calzedonia περνά στο προσκήνιο με μια lace collection και μια καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη Hailey Bieber, αναδεικνύοντας τη δαντέλα σε fashion statement.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης